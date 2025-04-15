少子化兒虐率不降反升 衛福部免費到府育兒指導防憾

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）兒虐不會因少子化消失，台灣兒虐率更不降反升，多數與育兒抓狂時刻有關，衛福部擴大推「育兒指導服務方案」，育兒指導員免費到宅指導，提升父母或主要照顧者親職知識技巧。

根據衛生福利部統計，台灣民國113年發生2425件兒虐事件，93%案件是發生在家庭內，其中8成以上施虐者是父母，另有7%案件是發生在家外幼托照顧場域，嬰幼兒受到虐待類型以身體虐待近5成為主，發生原因則以處理嬰幼兒生活規範、作息、飲食問題占52%最高。

衛福部社家署推出「育兒指導服務方案」，只要家中育有6歲以下孩子，有育兒指導需求即可申請，育兒指導服務提供電話諮詢，還能申請育兒指導員免費到宅指導，到宅指導內容有親職示範、餐點預備、家務指導、新職諮詢等，讓新手爸媽不再因育兒問題迷茫，甚至失控。

社家署副署長周道君今天告訴中央社記者，這項方案行之有年，但過去主要服務對象以弱勢家庭為主，包含未成年小爸媽等，鑑於兒童及少年保護通報案件近年持續增加，甚至有父母或主要照顧者嚴重虐待或殺子自殺事件波及而致死，將對象擴大至所有6歲以下孩子家庭。

周道君說，現階段育兒指導服務採取有需要家庭申請制，官方正規劃服務方案再進化，盼化被動為主動，逐步朝向指導員主動走進6歲以下孩子家庭，透過育兒指導服務方案，提升父母或主要照顧者親職知識及技巧，預防6歲以下兒童遭受不當照顧或虐待。

「兒虐通報就像打開潘朵拉的盒子」，衛生福利部保護服務司長張秀鴛說，台灣社區對兒虐零容忍的決心，不當管教不會像過去在家裡獨自悶燒，每年新發生約2000起兒虐事件，各界資源走進兒虐家庭，平均服務時間長達2年，案家走向完全穩定後，案件結束仍須追蹤1年。

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張秀鴛表示，經查確定屬於兒虐家內事件者，多半有親子教養不足問題，最優先的是確保家庭是否具備保護孩子功能；若照顧者仍可能對孩子造成傷害，就必須與父母隔離，為孩子安排安置作業，再進一步替家長提供育兒課程、導入婚姻與家族諮商，或戒除酒藥癮等。

若兒虐家內事件經評估孩子可繼續留在家中，除了照顧者須接受育兒指導，初期社工將每2週密集家訪，穩定者導入資源，參與親職課程，社工逐步減少為每個月1次家訪，後期改由社福中心接住案家，透過案家參與社福活動觀察親職狀況，這個階段訪視大約3個月1次。（編輯：陳仁華）1140415