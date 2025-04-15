兒虐率5年成長1.2倍、每年約2千件 家內受虐最大宗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）台灣每年出現約2000件兒虐事件，衛福部統計，兒虐率5年成長1.2倍，多達93%案件發生在家庭內，其中8成以上施虐者是父母，專家建議依循「停看聽」，替育兒抓狂時刻降溫。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天在「終止兒虐．守護系列記者會」說明，「兒虐事件不會因為少子化而消失」，數據顯示，近5年在少子化趨勢下，台灣嬰幼兒受虐比率仍從2.26%上升至2.65%，成長1.2倍，每年約有2000名嬰幼兒受虐。

台灣在民國113年發生2425件兒虐事件，93%案件是發生在家庭內，其中8成以上施虐者是父母，另有7%案件是發生在家外幼托照顧場域。嬰幼兒受虐類型以身體虐待近5成為主，如孩子哭鬧，照顧者一時失控徒手打巴掌、搖晃嬰兒等。

針對台灣兒虐率5年成長1.2倍，張秀鴛強調，絕對不是過去沒有那麼多兒虐事件，這些問題一直都存在。幸好台灣的兒虐通報體系與相關法規越來越完善，再加上民眾對不當管教與兒虐事件覺察度提升，不當管教不再是旁人不能管的家務事，替無助孩子發聲、通報意願增加。

張秀鴛指出，嬰幼兒不當對待大多發生於受家長照顧管教期間，發生原因以處理嬰幼兒生活規範、作息、飲食問題占52%最高，如沒有原因哭鬧、晚上不睡覺、邊吃邊玩、玩具不收拾、訓練戒尿布卡關等，都是令父母抓狂的時刻；其次為不耐嬰幼兒哭鬧、獨留及教養知能不足等。

台灣適性發展促進會副秘書長楊珮璉分享，曾遇過1名新手媽媽坐月子期間獨自照顧寶寶，不管做什麼寶寶都哭鬧不休，即使爸爸想幫忙也無能為力；被孩子哭到無助又憂鬱，向長輩訴苦，得到的回應只有「照顧孩子本來就是這麼辛苦」，讓身陷育兒幽谷的新手媽媽再度掉入深淵。

「不用成為完美爸媽，只要當努力的爸媽就夠了。」楊珮璉表示，現在是社群媒體發達時代，常見許多帶寶寶出國的影片，照顧得時尚又優雅，比較心理會產生新手爸媽的焦慮感，不建議接觸這類社群網紅，因為這些育兒分享只是片斷，而不是全貌。

透過 Google News 追蹤中央社

楊珮璉呼籲，照顧者理解哭泣是孩子正常溝通方式，建立寶寶規律生活作息，可以向寶寶傳達安心訊息，讓寶寶知道會有人照顧他，不用以哭泣來傳達需求。照顧孩子是全家人的事，絕非媽媽一個人的事，讓媽媽短暫離開寶寶，適度外出運動、回歸職場都是喘息好方法。

楊珮璉提到，台灣家長害怕成為權威家長，所以不敢制定界線，事實上家長可以設定界線，如要求孩子在限時內吃完飯、遊戲結束要收拾玩具。照顧者可以嘗試「停看聽」建議，停止自責、看見孩子的需求，多聽正向建議與支持，只有爸爸媽媽狀態好，孩子才會好。（編輯：張雅淨）1140415