劉姓保母姊妹涉虐死男童剴剴 北院開庭逾200人集結高呼不得假釋
2025/3/19 15:40（3/19 16:26 更新）
（中央社記者劉世怡、黃麗芸台北19日電）北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭今天開庭審理。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。
對此，法務部官員指出，凌虐幼童罪去年已修法加重相關刑責。至於是否再行修法，尊重相關修法建議，也會廣納各界意見，另行研議。
熟悉國民法官案件的法界人士表示，群眾集結就個案部分發聲，恐怕造成素人國民法官卻步。
針對「剴剴」案，網友在公共政策網路參與平台發起連署，盼加重虐童刑責，逾7萬6000人附議。台北地院場外下午集結民眾手持標語及白花，民眾高喊「惡魔保母，不得假釋，唯一死刑」。台北101董事長賈永婕在臉書（Facebook）刊出今天集結活動內容，她下午也到場聲援。
劉姓保母姊妹被控虐死男童「剴剴」，民眾發起偶發性聲援行動。警方為維護相關秩序、防範意外事件發生，今天出動約15名警力到場安維。台北地方法院外約聚集200多名民眾，多數正排隊入場要聽庭，目前無衝突狀況發生。
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劉彩萱、劉若琳姊妹自民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉嫌於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，造成「剴剴」傷重於同年12月24日凌晨出現無意識狀態，送醫不治。
台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2人，案件由台北地方法院審理。（編輯：戴光育）1140319
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