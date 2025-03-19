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劉姓保母姊妹涉虐死男童剴剴 北院開庭逾200人集結高呼不得假釋

2025/3/19 15:40（3/19 16:26 更新）
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劉姓保母姊妹涉虐童致死案19日下午在台北地方法院寶慶院區進行第4次開庭，有民眾自行發起聲援活動，為已逝受虐男童討公道。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案19日下午在台北地方法院寶慶院區進行第4次開庭，有民眾自行發起聲援活動，為已逝受虐男童討公道。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
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（中央社記者劉世怡、黃麗芸台北19日電）北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭今天開庭審理。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。

對此，法務部官員指出，凌虐幼童罪去年已修法加重相關刑責。至於是否再行修法，尊重相關修法建議，也會廣納各界意見，另行研議。

熟悉國民法官案件的法界人士表示，群眾集結就個案部分發聲，恐怕造成素人國民法官卻步。

針對「剴剴」案，網友在公共政策網路參與平台發起連署，盼加重虐童刑責，逾7萬6000人附議。台北地院場外下午集結民眾手持標語及白花，民眾高喊「惡魔保母，不得假釋，唯一死刑」。台北101董事長賈永婕在臉書（Facebook）刊出今天集結活動內容，她下午也到場聲援。

劉姓保母姊妹涉虐童致死案19日下午在台北地方法院寶慶院區進行第4次開庭，民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，在法院外集結表達訴求，台北101董事長賈永婕（中）也到場聲援。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案19日下午在台北地方法院寶慶院區進行第4次開庭，民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，在法院外集結表達訴求，台北101董事長賈永婕（中）也到場聲援。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日

劉姓保母姊妹被控虐死男童「剴剴」，民眾發起偶發性聲援行動。警方為維護相關秩序、防範意外事件發生，今天出動約15名警力到場安維。台北地方法院外約聚集200多名民眾，多數正排隊入場要聽庭，目前無衝突狀況發生。

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劉彩萱、劉若琳姊妹自民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉嫌於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，造成「剴剴」傷重於同年12月24日凌晨出現無意識狀態，送醫不治。

台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2人，案件由台北地方法院審理。（編輯：戴光育）1140319

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台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」，台北地方法院19日下午第4次開庭，北院外集結大批聲援民眾，高喊「惡魔保母、唯一死刑」等口號。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」，台北地方法院19日下午第4次開庭，北院外集結大批聲援民眾，高喊「惡魔保母、唯一死刑」等口號。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」，台北地方法院19日下午第4次開庭，民間團體發起聲援行動，號召民眾到台北地院外陳情。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」，台北地方法院19日下午第4次開庭，民間團體發起聲援行動，號召民眾到台北地院外陳情。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」，台北地方法院19日下午第4次開庭，北院外集結大批聲援民眾，警方在現場維持秩序。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」，台北地方法院19日下午第4次開庭，北院外集結大批聲援民眾，警方在現場維持秩序。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案19日下午在台北地方法院寶慶院區進行第4次開庭，有民眾自行發起集結活動，在法院外高喊「惡魔保母，不得假釋，唯一死刑」。民進黨立委郭昱晴（前左）排隊聽審。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案19日下午在台北地方法院寶慶院區進行第4次開庭，有民眾自行發起集結活動，在法院外高喊「惡魔保母，不得假釋，唯一死刑」。民進黨立委郭昱晴（前左）排隊聽審。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案，台北地方法院9日第4次開庭審理，不少民眾19日下午在法院外集結，手持標語及白花並高喊「唯一死刑」。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案，台北地方法院9日第4次開庭審理，不少民眾19日下午在法院外集結，手持標語及白花並高喊「唯一死刑」。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案，台北地方法院19日第4次開庭審理，民眾自行發起集結活動，為已逝受虐男童討公道，並在捷運西門站前領白花並步行前往法院。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹涉虐童致死案，台北地方法院19日第4次開庭審理，民眾自行發起集結活動，為已逝受虐男童討公道，並在捷運西門站前領白花並步行前往法院。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
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