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保母姊妹涉虐死剴剴案 國民法官參審預計5/13宣判

2025/3/19 17:38（3/19 17:59 更新）
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台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭19日下午開庭審理，庭審結束後劉姓保母（右3）由法警帶回囚車。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭19日下午開庭審理，庭審結束後劉姓保母（右3）由法警帶回囚車。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
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（中央社記者劉世怡台北19日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，北院今開庭，場外多人集結籲不得假釋。法官確認審判期預計5月13日宣判。律師舉場外現況，聲請被告家人作證時夠安全，以屏風隔離旁聽席。

台北地方法院寶慶院區國民法官庭今天開庭審理劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」案。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人手持標語及白花集結法院外高呼不得假釋、唯一死刑等訴求。庭訊約1.5小時結束，姊妹由法警戒護上囚車，囚車行經場外遭情緒激動民眾丟擲零食。

法院開庭期間，審判長逐一確認審理期日及流程，供檢、辯及告訴代理人表示意見，最後確認4月22日起至5月7日進行審理，其中5月7日重點為科刑辯論，以及劉彩萱、劉若琳姊妹於當天下午進行最後陳述後全案辯論終結，5月8日為預備庭期。法官與國民法官評議時間為5月8日至5月13日，預計5月13日下午2時30分宣判。

劉彩萱、劉若琳的辯護人主張，以本案矚目程度，被告的家人個資遭肉搜披露，生活明顯已受影響，再參考今天場外民眾集結狀況及聲量，恐怕造成其到庭作證壓力；希望法庭內有個安全空間，聲請以屏風隔離旁聽席，讓法官及國民法官可以看到證人，但旁聽民眾看不到。

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公訴檢察官則主張，與劉彩萱、劉若琳曾有僱傭關係的外國人，可到庭作證，但考量劉彩萱曾透過他人試圖影響其證詞，聲請證人來作證時能與被告在不同空間。

審判長庭末表示，感謝旁聽民眾遵守法庭秩序，未將標語及白花帶進法庭內，合議庭審理本案會秉持公正客觀。全案今天準備程序終結，近期進行選任國民法官程序，4月21日續行審理。（編輯：方沛清）1140319

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台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地方法院19日開庭，庭訊結束後，姊妹由法警戒護上囚車。中央社記者劉世怡攝 114年3月19日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地方法院19日開庭，庭訊結束後，姊妹由法警戒護上囚車。中央社記者劉世怡攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹被控虐死男童「剴剴」，民眾發起偶發性聲援行動，台北地院國民法官庭19日開庭審理，庭審結束後囚車駛離法院，聲援者在庭外高呼不得假釋等訴求。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
劉姓保母姊妹被控虐死男童「剴剴」，民眾發起偶發性聲援行動，台北地院國民法官庭19日開庭審理，庭審結束後囚車駛離法院，聲援者在庭外高呼不得假釋等訴求。中央社記者趙世勳攝 114年3月19日
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