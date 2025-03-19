剴剴案民眾湧入政府平台流量灌爆 國發會將加強維護

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）剴剴案引發社會眾怒，民眾提案虐童致殘者加重刑責，近日大量民眾湧入公共政策網路參與平台，一度導致網站故障。國發會今天表示，民眾高度關注虐童議題，導致平台流量超出負荷，日後將加強維護平台運作，也希望爭取預算支持，提升系統韌性。

台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭今天開庭審理，有民眾自行發起聲援活動，在台北地院場外集結，民眾手持標語及白花，盼為已逝受虐男童討公道。

日前有網友針對「剴剴」案，在公共政策網路參與平台發起連署「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」。

昨天晚間，大量民眾湧入公共政策網路參與平台，一度導致網站故障。截至今天晚間6時許，附議人數已突破11萬人。

國發會今天傍晚發布新聞稿指出，公共政策網路參與平台提供公眾對公共政策提出建言的管道，並將各界意見提供行政機關於推動政策時參考，平常單日多有2萬多人次使用。

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國發會指出，近期各界關心加重虐童案刑責相關議題，3月16日起，流量就增近25萬人次，17日更達近80萬人次，瞬時上線人數及流量超過系統負荷，導致系統自17日起持續發生瞬斷情事，造成無法登入或系統遲延情形，國發會立刻重啟，民眾已可正常使用。

國發會表示，日後將加強維護平台運作，即時進行系統調整與回復，以利民眾參與政策建議。另外，為了因應瞬時上線流量增加的即時軟硬體設施需求，國發會將持續爭取預算支持，提升平台系統韌性，以利維護平台功能。（編輯：潘羿菁）1140319