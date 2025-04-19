竹北涉虐童教練300萬交保 出境未到庭法院發布通緝【獨家】

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）竹北市2名葉姓健身教練照顧幼童涉不當對待遭起訴，新竹地方法院今天說，其中1人以新台幣300萬元交保並限制住居，卻未請假缺席未到庭，經查已出境，沒收保證金並發布通緝。

依新竹地檢署新聞資料指出，2名葉姓教練去年8月受同事委託協助照顧2名幼童，明知被害人均為未滿6歲的兒童，卻在8月至10月間假借管教命令2名幼童罰站或要求以雙手撐地等，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽。

檢方表示，2名葉姓教練依傷害、強制等罪嫌起訴，案件移請法院審理；新竹地方法院當時分別裁定各以100萬元與300萬元交保，並限制住居，需定期向派出所報到。

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新竹地方法院今天告訴中央社記者表示，在今年3月底時開準備程序庭，以300萬元交保的葉姓教練卻無故未到，且也沒有請假，經查詢已出境。

新竹地方法院指出，法官隨即命警方及境管單位執行拘提，拘提未獲後，已沒入300萬元保證金、並發布通緝，也已函請外交部領事事務局註銷這名葉姓教練的護照。（編輯：方沛清）1140419