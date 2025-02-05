涉虐待幼童 竹北2名健身教練交保限制住居

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）竹縣竹北市2名葉姓健身教練照顧幼童涉不當對待，新竹地檢署今天依傷害等罪嫌起訴，並將在押2名葉姓教練移審新竹地院。法官訊後裁定各以100萬元、300萬元交保，皆限制住居。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，2名葉姓教練去年8月受同事委託協助照顧2名幼童，在8月至10月間假借管教命令2名幼童罰站或要求以雙手撐地等，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽。

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檢方指出，2名葉姓教練明知被害人均為未滿6歲的兒童，卻以管教為名行殘虐之實，對幼童施加多次傷害與剝奪自由行為，是以孩童為洩憤取樂工具，危害2名幼童身心健全發展，依犯傷害、強制等罪嫌起訴，並移請法院審理。

由於2名葉姓教練偵查中遭羈押至今，新竹地方法院法官訊問後，裁定2人分別以100萬元、300萬元交保，皆限制住居。（編輯：蕭博文）1140205