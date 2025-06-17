以色列夜襲伊朗 稱擊斃最高軍事指揮官沙德瑪尼

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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，已在一場夜間攻擊中擊斃伊朗最高軍事指揮官沙德瑪尼（Ali Shadmani），他是最親近伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的人物。

法新社報導，以軍在聲明中說，夜間獲得一個「突如其來的機會，（以色列空軍）在德黑蘭市中心攻擊一座有配置人員的指揮中心，擊斃了戰時參謀長沙德瑪尼，他是最高階軍事指揮官，也是最親近伊朗最高領袖哈米尼的人物」。

以軍表示，沙德瑪尼曾指揮伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和伊朗武裝部隊。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1140617