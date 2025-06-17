加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢2/300
首頁 / 國際

以色列夜襲伊朗 稱擊斃最高軍事指揮官沙德瑪尼

2025/6/17 15:49（6/17 16:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為以色列16日空襲伊朗。（安納杜魯新聞社）
圖為以色列16日空襲伊朗。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，已在一場夜間攻擊中擊斃伊朗最高軍事指揮官沙德瑪尼（Ali Shadmani），他是最親近伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的人物。

法新社報導，以軍在聲明中說，夜間獲得一個「突如其來的機會，（以色列空軍）在德黑蘭市中心攻擊一座有配置人員的指揮中心，擊斃了戰時參謀長沙德瑪尼，他是最高階軍事指揮官，也是最親近伊朗最高領袖哈米尼的人物」。

以軍表示，沙德瑪尼曾指揮伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和伊朗武裝部隊。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1140617

#中東
#哈米尼
#以色列
#伊朗
#長沙
#伊斯蘭革命衛隊
延伸閱讀
伊朗軍事高層遭以軍擊斃 最高領袖隨即任命接任者以色列襲伊朗 軍方稱已擊斃逾20指揮官9核科學家以色列空襲伊朗國營電視台 轉播一度中斷傳傷亡[影]以色列伊朗戰事擴大 川普將提早離開G7峰會 籲德黑蘭居民撤離以色列促川普參戰 美國以「碉堡剋星」炸彈當籌碼盼與伊朗會談
哈米尼
回應欲殺伊朗最高領袖計畫 以色列總理認為能止戰川普籲以色列伊朗達成協議 稱雙方恐須先分高下
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列與伊朗衝突延燒 印度籲人民撤離德黑蘭
40
更多編輯台推薦新聞：