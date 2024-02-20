男法官否認猥褻女書記官 司法院人審會討論懲戒

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（中央社記者劉世怡台北20日電）司法院人審會今天開會討論蔡姓男法官（已停職）疑對女書記官猥褻，是否需懲戒，預計傍晚討論完畢。蔡男到會說明前，接受媒體訪問表示，他並沒有對女方騷擾。

蔡男受訪表示，這是民國96年的事情，維持一貫的說法，並沒有對她騷擾，希望司法院長官可以了解。

全案緣於，被害人向士林地檢署提出刑事告訴，經士檢查出，男法官於民國96年11月間，以感謝代理他的書記官職務為由，邀約女書記官共進晚餐，以法院舉辦淨山活動為由，要求女書記官陪他勘查路線，卻把車停靠於避車彎內。

男法官被控在車上突伸手按摩女書記官左肩，另要求原坐在副駕駛座的女書記官換坐到後座，男法官隨後鑽入後座，涉嫌伸手從女書記官背後環抱，並強吻女書記官、用手撫摸女書記官胸部，並掀開女書記官衣服吸吮胸部。因女書記官趁隙逃離車外，男法官才停止。

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士林地檢署依強制猥褻罪起訴男法官，並建請法院從重量刑，案件目前在士林地方法院審理中。法官評鑑委員會認為，男法官被控女書記官案，距今逾10餘年，超過法官法第36條第1項第1款的3年請求評鑑期間，已罹於時效，決議不付評鑑。

另一方面，男法官被控性騷擾女法官，士院調查後認定，男法官違反法官倫理規範，情節重大，請求法官評鑑委員會評鑑，法評會決議，將男法官移送職務法庭審理，建議撤職。司法院已於去年11月由院長許宗力依職權命男法官停職。（編輯：張銘坤）1130220