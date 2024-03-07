南投某國小校長涉性騷 監院通過彈劾送懲戒法院

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（中央社記者郭建伸台北7日電）監察院今天表示，南投某國小校長涉多起校園性平事件，在機關調查期間甚至意圖干擾、犯後態度不佳，更涉不當管教體罰、長期違法兼差等情事，惡性重大已令師道蒙塵，監察院通過彈劾案，全案移送懲戒法院。

監察院今天透過新聞稿指出，民國112年6月間，有學生出面吹哨揭露南投某國小校長擔任國小教師期間，對學生有強吻、撫摸、擁抱等不當行為，南投縣政府遂啟動清查，截至112年12月接獲被害資訊累計29件，並經南投縣政府性別平等教育委員會調查認定共對10名小學生構成性侵害、3名小學生構成性騷擾。

監察院指出，據證據顯示，該名校長在家長間營造良好形象，善於結交權力人士博取家長信任，於任職期間利用教學、關懷學生名義與機會，加害學生，甚至利用年齡及權力不對等關係，發展師生戀或違背學生意願與學生發生性行為，均令學生創傷嚴重。

監察院指出，該名校長在調查期間不僅仍試圖指揮校務，甚至透過民意代表施壓學校及南投縣政府教育處、聯繫疑似被害學生，犯後態度不佳，干預調查意圖掩蓋事實，而監察院已於去年9月7日糾舉。

此外，監察院指出，相關證據也指明，該名校長對男學生的態度傾向嚴厲，曾對數名男學生拳打腳踢、捶打胸口，還有吹哨者曾揭露校長長期違法兼差收費補習。

監委葉大華、王麗珍、張菊芳表示，該名校長任教逾34年，為資深教育人員，本應保護兒少、以維護學生受教權益為要，且其身為校長，依法綜理校務，卻長期利用家長對其信任感、師生間不對等權勢關係，對未滿14歲的10餘名任教學生性侵害、性騷擾，除經南投縣性平會調查認定屬實，亦經南投地檢署提起公訴並移送法院審理中。

監委指出，基於相關人員證詞一致性，認為該名校長違反教師法、性平法及相關國際人權公約「兒童不受任何形式之身心暴力」原則，違失情節重大，因此一致通過彈劾。（編輯：謝佳珍）1130307