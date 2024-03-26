160公里跨院合作首例捐腦 台灣腦庫盼延續大愛

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）台灣腦庫今年3月初接到來自台中慈濟醫院通知，有名罕病病友盼捐腦，然而目前僅台大醫院能執行手術，台灣腦庫理事長謝松蒼為此動身前往台中，最終成就跨院合作大愛捐腦首例。

許多疾病紛紛有藥物問世，但失智症、漸凍症等神經疾病卻遲遲不見有效藥物，人體腦組織取得不易是關鍵之一。歷經多年，台灣第1個腦庫終於在去年11月5日揭牌成立，被國衛院長司徒惠康形容為台灣醫學研究最後、最重要的拼圖。

今年3月初，台灣腦庫接到來自台中慈濟醫院通知，有名罕病病友在得知腦庫訊息後，除了原定的器官捐贈，也希望能捐腦，提供研究、發展治療藥物。台北和台中相距約160公里，這段路承載了這名罕病病友最後人生歷程。

台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼今天下午接受媒體電訪時，直呼病友心意讓人感謝又感動，然而，目前捐腦手術僅能在台大執行，於是他動身前往台中，向家屬當面致謝並說明整個流程。

回憶當天情形，謝松蒼難掩語氣中濃濃敬佩，彷彿還能看到黃男為了表達堅定意願，特地拿下呼吸器說話的模樣，誰能想像如此正向樂觀的人，確診俗稱漸凍人症的罕見「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，不過3年時間，病情就快速發展到頸部以下無法動彈。

3月20日清晨，黃男辭世。完成眼角膜捐贈後，家屬陪同大體立刻驅車，在中午左右趕抵台大醫院，腦庫動員台大醫學院與台大醫院團隊，歷經將近4小時分工合作完成捐腦手術，夾道目送接體車返回台中。

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「真的很謝謝黃先生的大愛。」尤其黃男因病而肌肉無力，是由妻子握著他的手一筆一畫簽下同意書，謝松蒼表示，黃男除了捐腦，也捐出部分內臟器官，包括心臟、肝臟、肺臟、腸、胃等，讓星火燃亮台灣醫學研究之光。

台灣腦庫在去年11月成立至今，已10餘人簽署同意書，病友和健康民眾都有。謝松蒼說，黃先生是台灣腦庫揭牌後首名經由跨院合作、結合器官捐贈、捐腦入腦庫的漸凍症病友，對於台灣腦庫有多重的重大意義。（編輯：陳政偉）1130326