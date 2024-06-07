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補輸液缺口 勞動部放寬7廠商加班限制至10月底

2024/6/7 16:47（6/7 16:52 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北7日電）輸液大廠永豐化學工業股份有限公司暫停生產，國內出現缺口，勞動部今天說，已同意7家協助生產的藥廠放寬加班限制且可於例假日出勤，期限至10月底，盼紓解輸液缺口。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，導致國內出現短缺情況。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，衛福部5月有送件申請放寬工時規定，表明因輸液缺口已協調7家藥廠協助生產，因此希望勞動部放寬加班限制等，避免廠商因加班規定被開罰。

黃維琛表示，勞動部已經同意放寬7家藥廠適用勞基法中天災事變突發事件的特殊加班規定，打開加班上限規定、且勞工可於例假日出勤，期限至10月底止。

根據規定，雇主在符合「天災、事變或突發事件」法定要件下，可以停止勞工的例假或休假，要求勞工繼續工作；停止假期的工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。

黃維琛也說，已請衛福部、地方機關協助輔導事業單位落實後續相關規定。（編輯：陳政偉）1130607

#輸液
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