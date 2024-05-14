A肝疫苗外包裝有殘膠17萬劑需換貨 9月恢復供應

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（中央社記者曾以寧台北14日電）疾管署今天表示，幼兒常規接種用A肝疫苗因外包裝有殘膠，17萬劑需退換貨，估9月恢復供貨，約8萬名幼兒受影響。醫師指出，延後接種不會影響幼兒健康或保護效力。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上說明，3月底收到醫療院所通知，發現幼兒常規接種使用的A型肝炎疫苗針筒外、橡皮封蓋、外盒有殘膠現象，因此要求廠商儘速安排換貨，預計9月恢復穩定供貨。

曾淑慧說明，經食藥署要求廠商調查，發現殘膠情況不會影響疫苗安全性、有效性或無菌性，但因為評估仍不符合採購規格，因此仍要求廠商換貨；且已要求所有醫療院所、衛生局所檢視A肝疫苗，若整盒中有1支出現殘膠情況，就會整盒封存，不提供民眾接種。

幼兒接種受影響狀況，曾淑慧表示，目前庫存還剩4萬劑，8月底前共12萬名幼兒需接種A肝疫苗，評估共約8萬名幼兒受影響；提醒家長攜帶幼兒接種A肝疫苗前，先詢問醫療院所供應情形，再行前往。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說明，經原廠確認，此次事件是疫苗外包裝過程發生沾黏，導致外觀有殘餘黏膠，而針筒內藥品則有針筒蓋充分保護，藥品並未受到殘膠汙染，針劑完整性及無菌性也均未受影響。

國內常規幼兒A肝疫苗接種期程為滿12至15個月接種第1劑，間隔至少6個月接種第2劑。李秉穎指出，研究顯示，即使間隔2、3年再接種第2劑，對疫苗效果也完全沒有影響。

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李秉穎指出，A肝主要藉由食物與飲水傳染，國內過去多是在使用山泉水、地下水的地區發生流行，且過去針對幼兒的血清流行病學研究發現，台灣都會地區兒童A肝感染率為0，因此即使延後幾個月接種疫苗也不會有問題，但應持續注意飲水及飲食衛生。

疾管署表示，考量國際間建議第1劑可於12至23個月接種，第2劑間隔6個月以上至12個月接種均不影響幼兒健康及免疫保護力，因此現階段未能如期接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再帶幼兒前往接種。（編輯：張雅淨）1130514