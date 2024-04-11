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苗博雅耐心開導 「統神」張嘉航捲失言風波致歉

2024/4/11 13:46（4/11 14:04 更新）
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黃子佼涉從性犯罪網站入手多部未成年不雅影片，引發社會關注。台北市議員苗博雅11日開直播，電競主播「亞洲統神」張嘉航call in交鋒。（圖取自苗博雅YouTube頻道網頁youtube.com）
黃子佼涉從性犯罪網站入手多部未成年不雅影片，引發社會關注。台北市議員苗博雅11日開直播，電競主播「亞洲統神」張嘉航call in交鋒。（圖取自苗博雅YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者陳容琛台北11日電）社民黨台北市議員苗博雅昨晚開直播，與深陷失言風波的電競主播「亞洲統神」張嘉航進行交鋒，並耐心開導對方，最後張嘉航為自己的無知道歉。

藝人黃子佼涉從性犯罪網站入手多部未成年不雅影片，引發社會關注，沒想到「亞洲統神」張嘉航在直播被問到此事時，卻逆風說出「沒那麼嚴重」，並提到大家都想與未成年人發生關係，甚至開玩笑表示自己也想。

張嘉航認為，黃子佼唯一的問題是硬上等等，還說出了事只要賠錢就好，爭議言論引發各界抨擊，甚至廠商都急著和他切割，接連宣布終止合作。

昨天社會民主黨籍台北市議員苗博雅以「令人毛骨悚然的兒少性剝削」為題直播，並啟用call in功能，讓民眾說出內心想法，而張嘉航也決定「直球對決」，兩人對談逾30分鐘。

雙方針對觀看未成年不雅影片的嚴重性進行交鋒，不過苗博雅有備而來，甚至附帶張嘉航在直播的逐字稿，並點出他的盲點，同時說明在合意的情況下，與未成年人發生關係的刑責，讓不斷跳針的張嘉航一度語塞，最後苗博雅也請張嘉航宣導粉絲，不要加入偷拍外流群組。

隨後張嘉航今天凌晨於個人臉書粉絲團透露，自己學到很多，尤其苗博雅提到，很多涉及未成年的性相關案件，並不會刊登在網路上，「我是第一次聽到。」

另外，針對黃子佼的未成年不雅影片，張嘉航表示，一開始以為只是普通的偷拍片，不過經過友人指教，才知道「創意私房」嚴重性，並為自己的無知道歉。

張嘉航表示，「我以前真的不知道是這種網站，那我今天知道了，願意誠懇的道歉，以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論。」（編輯：張雅淨）1130411

#苗博雅
#黃子佼
#張嘉航
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