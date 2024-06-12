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遭控提供王義川資料 是方電訊：業務未涉行動服務

2024/6/12 17:03（6/12 17:23 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者江明晏台北12日電）國民黨立委徐巧芯質疑王義川資料來源可能為是方電訊，是方發布聲明澄清，是方業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統服務，也與行動個資蒐集無關；所提供的網路輿情分析服務，也無涉任何個資與隱私。

民進黨政策會執行長王義川日前在節目中指稱，可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議。國民黨立委徐巧芯今天指出，王義川的資料來源是來自中華電信子公司是方電訊。

是方今天發布聲明指出，是方電訊為二類電信業者，業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統服務，也與行動個資蒐集無關。

是方強調，是方電訊所提供的網路輿情分析服務，是由是方應用雲合作廠商，以程式透過關鍵字搜尋網路公開訊息，作為統計分析網路聲量的工具，完全無涉任何個人資料與隱私，坊間諸多公司均有提供此服務，所有資料皆為網路公開訊息。

是方電訊指出，成立30多年來一向恪遵法令、合法經營、注重個資保護，提供國內外企業客戶所需要的服務，特此澄清，盼外界給予公正客觀評論，並回歸本業營運與治理的良性討論。（編輯：張良知）1130612

#徐巧芯
#王義川
#國民黨
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