藍委爆料持有土地涉違建 廖福特稱不清楚細節

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（中央社記者郭建伸台北12日電）國民黨立委徐巧芯今天指大法官被提名人廖福特共同持有的土地涉及違建，白天是洗車場，晚上是未登記的停車場，根本規避稽查、知法玩法。廖福特回應時僅說他是共同持有一部分，不清楚細節。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人廖福特。廖福特現職為中央研究院法律學研究所研究員，研究專長領域為國際法類、憲法類。

徐巧芯指出，廖福特提交的財產申報中有一塊透過繼承取得的台北市松山區土地，持有的權利範圍面積為153平方公尺中的1/64，詢問這塊土地是否租給別人做生意、是否合法使用。

廖福特表示，他現在沒辦法完全記憶清楚，好像是做洗車場，「據承租人跟我說的話...」，徐巧芯隨即打斷並反問，廖福特身為大法官被提名人，難道不了解法律，還需要問租客嗎。

廖福特說，以他目前了解，沒有任何違法之處。

徐巧芯表示，這塊土地現在是洗車場，不僅違法還有違建，附近居民檢舉很多次，店家於民國109年被查到，一直到民國112年才拆除違建頂棚，現在則改成伸縮棚架，企圖規避稽查。廖福特表示，他只有共同持有土地一部分。

徐巧芯指出，一般的免用統一發票收據，店家應確實填寫買受人及統編，並蓋上免用發票專章和負責人小章，但這個洗車場給顧客的免用統一發票收據什麼都沒填，根本是涉嫌逃漏稅。

徐巧芯也說，這塊土地到晚上則轉為停車場，不僅沒有向台北市交通局登記使用，也沒有固定的收費標準，網路上有許多負面評價；許多民眾陳情稱這個違建拆不掉，原因是「後台很硬」，並指稱就是民進黨不分區提名委員會的廖姓委員。

徐巧芯痛批，大法官被提名人連財產都違法使用，要怎麼讓人相信，當大法官後能公平公正，而顯然廖福特也早已知道租客的使用情況，難道還要推給其他人嗎。

廖福特僅表示，他不清楚細節，立委所提的幾件事項，他之後會再了解。（編輯：翟思嘉）1131212