任綠營仲裁委員惹議 廖福特：未入黨也未參與黨務

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（中央社記者王承中台北12日電）司法院大法官被提名人廖福特擔任民進黨仲裁委員及中天新聞台換照案鑑定人，引發討論。廖福特今天表示，仲裁委員並未參與黨務，他也未加入任何政黨。他擔任中天新聞台換照案鑑定人，僅依法提供客觀意見，並無資格及權力決定結果。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人廖福特。廖福特現職為中央研究院法律學研究所研究員，研究專長領域為國際法類、憲法類。

由於廖福特擔任民進黨仲裁委員，及曾任中天新聞台換照案鑑定人，引發討論。廖福特在口頭報告中指出，他擔任中天新聞台換照案的鑑定人，提供獨立客觀的法律意見，而他的鑑定意見闡述通訊傳播基本法的理念，進而依據衛星廣播電視法所規定的法定換照審查要件，提供客觀的鑑定意見。

廖福特表示，鑑定人僅能提出意見供參考，並無資格及權力決定個案新聞台與其他衛星電視台的相對比較結果，或是否已經達到換照的及格標準。

對於曾任民進黨仲裁委員一事，廖福特指出，民進黨仲裁委員會是政黨的司法機制，職權為仲裁政黨中央機關、地方機關、黨員間的爭議。而仲裁委員為無給職，由學養俱佳、立場超然、處事公正的黨內外人士擔任，並應以獨立超然的立場執行任務。仲裁委員並未參與政黨黨務的決定，他也並非任何政黨的黨員。

國民黨立委楊瓊瓔在詢問時指出，中天換照案，中天提起行政訴訟，已經21連勝，法院打臉NCC，在這樣的情況下，廖福特是否還會做出中天關台的鑑定。

廖福特表示，他只是個案的鑑定人，後續的狀況他不了解細節。當時是依據廣播電視法的基本換照要件，鑑定人必須要依法去看各種狀況。他不能做出結果，但鑑定的原則還是一樣，就是依據廣播電視法。

廖福特說，他沒有辦法判斷中天關台是對還或錯，因為他只是鑑定人，只能去看是否符合換照要件，不論是正面、負面，他都要訴說。（編輯：翟思嘉）1131212