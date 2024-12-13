民進黨拂曉占主席台 朝野多次協商後恢復議事

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北13日電）為防止國民黨團闖關選罷法修正草案，民進黨團今天發動突襲占領主席台，國民黨立委則集結高喊要求開會。經過朝野多次協商，未爆發進一步衝突，針對復議案等案進行表決。

為防止國民黨團闖關選罷法修正草案、憲法訴訟法修正草案，民進黨立委清晨發動突襲，上午7時後民進黨立委魚貫進入議場坐上主席台。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨團希望以民生法案優先，擱置有爭議的政治性議案，黨團成員一早排隊集結，是因為要窮盡一切力量，防堵選罷法修正草案等議案再次闖關。

國是論壇結束後，立法院長韓國瑜旋即召集黨團協商討論院會議程，此時民進黨立委在議場內用座椅將主席台後方大門堵住，但國民黨立委高喊，「當家不鬧事，我們要開會」、「民進黨不開會搞戒嚴」，衝突氣氛一度山雨欲來。但過沒多久，民進黨立委又恢復主席台座椅，議場內恢復平靜。

上午10時50分，民眾黨團總召黃國昌與民眾黨團主任陳智菡在議場2樓記者席直播表達立場。黃國昌的舉動引發一陣騷動，民進黨立委在議場下方喊話。

最終，朝野黨團經過多次協商，並未發生任何肢體衝突。國民黨團提出3項變更議程增列議案，朝野黨團對議案進行表決。

民進黨團日前針對徐巧芯所提「全民防衛動員準備法」修正草案、國民黨立委陳雪生所提的「離島建設條例」修正草案、國民黨立委許宇甄所提的「國土計畫法」修正草案提出復議，擬阻擋法案付委，國民黨團在院會開始後便提出變更議程，要求先處理復議案。

徐巧芯在提案說明指出，教育部雖已澄清學校青年服勤範圍會排除軍警單位範圍，但造成家長與社會大眾擔憂，有必要修正全民防衛動員準備法，確保保青年學子不會上戰場，因此提案將現行條文中「學校青年動員服勤」字眼刪除。

院會表決處理時，由於國民黨團、民眾黨團具備人數優勢，贊成48人、反對59人，復議案未通過，因此原列議案順利付委。（編輯：蘇志宗）1131213

為阻擋國民黨團於立法院會強行通過選罷法，民進黨團13日一早就占領主席台欲杯葛議事。圖為民進黨立委用椅子將議場後方入口堵住。中央社記者張皓安攝 113年12月13日