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徐巧芯指王義川資料來自民進黨主管會議 林右昌否認

2024/6/12 16:40
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北12日電）國民黨立委徐巧芯指民進黨黨政主管會議曾報告「是方電訊」交叉報告，後來政策會執行長王義川就在節目談「青鳥行動」參與者組成背景。民進黨秘書長林右昌表示，絕對不是徐巧芯說的那樣，相關說法令人匪夷所思。

民進黨政策會執行長王義川日前在節目指可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議。徐巧芯今天質詢稱接獲爆料，5月27日民進黨的黨政主管會議由新媒體中心主任詹賀舜報告「是方電訊」進行的交叉比對報告，當天下午王義川就在電視節目大談青鳥運動的成員背景。

林右昌下午出席「下鄉宣講：反濫權 護民主」記者會，他受訪表示，聽到這樣的報導，他匪夷所思，也覺得很可怕，「難道徐巧芯在監控中央黨部嗎？還是代理秘書長、還是2位副秘書長、還是王義川跟徐巧芯爆料？」

林右昌說，既然是民進黨的黨政主管會報，徐巧芯怎麼會知道，「難道她是裝了監視器？還是竊聽器？這真的是匪夷所思」。

媒體追問，到底有沒有這樣的報告。林右昌說，民進黨每天有很多的會議，但絕對不是像徐巧芯所說的這樣子。（編輯：翟思嘉）1130612

徐巧芯
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林右昌
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