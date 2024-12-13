劍指王義川 藍提非法監控調查委員會交付協商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）民進黨立委王義川曾指可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊惹議。國民黨團今天在立法院會提案，嚴厲譴責賴政府掩飾不法行為，並建請院會決議成立「國人通訊自由及隱私遭非法監控調查委員會」。

王義川任職民進黨政策會執行長時，曾於5月底在政論節目指出，可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議。立法院會今天處理討論事項時，其中有2案與王義川所提手機訊號有關，皆由國民黨團提出。

國民黨團提案內容指出，時任民進黨政策會執行長曾於5月公開表示，可用手機訊號定位分析立法院外頭參與青鳥行動的群眾年齡，並與太陽花運動參與群眾交叉比對，嚴重侵害通訊自由及個人隱私，但事發至今，國家通訊傳播委員會（NCC）尚未掌握民進黨高階幹部如何違法取得資料，且數位發展部仍持續透過公務預算補助各大電信公司持續興建基地台，浪費國家公帑且監督機關失職。

國民黨團指出，建請院會決議，對賴政府犧牲全民利益卻掩飾不法行為提出嚴厲譴責。

此外，國民黨團也提出另一案，要求針對手機訊號分析爭議，建請立法院會決議成立「國人通訊自由及隱私遭非法監控調查委員會」。提案內容提到，調查委員會成員依照黨團比例推派14人，調查範圍包含電信公司及其子公司、NCC及數位發展部，必要時得召開聽證會等。

院會進行時，國民黨團將這2案提議逕付二讀，主持議事的立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議。由於在場立委均未表達異議，韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。（編輯：林興盟）1131213