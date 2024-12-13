國民黨團提案促立院決議譴責郭智輝 交付朝野協商

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（中央社記者范正祥台北13日電）立法院會今天處理討論事項，國民黨團提案，針對郭智輝於就任經濟部長前疑似涉及不當移轉股權，刻意規避陽光法案的公職人員財產申報強制信託規定，以及涉及股權移轉與逃漏稅捐及假交易的相關事宜，盼立法院決議譴責。由於提案逕付二讀時無人反對，立法院長韓國瑜表示，此案逕付二讀並交付黨團協商。

國民黨團提案，指郭智輝於就任經濟部長前疑以不當移轉方式處置股權，規避財產信託要求，已違反「公職人員財產申報法」精神，損害法治與誠信原則。

在提案中，國民黨團表示，郭智輝疑似利用股權移轉進行利益輸送，並涉及可能的稅捐逃漏行為，已損及國家稅收公平性。作為國家部會首長，行為應以廉潔為首要核心準繩，但郭智輝行為不僅損及個人信譽， 更影響部會形象與公共信任。此事件已引發社會廣泛關注，造成影響部會日常政務推行與公眾信任。

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國民黨團表示，除對郭智輝提案譴責，也要求公開說明股權移轉相關事宜，並請行政院啟動調查，釐清是否存在違反財產信託規範與稅法規定行為，如經查屬實，應依法追究相關責任。

院會進行時，國民黨團提議將此案逕付二讀，主持議事的韓國瑜詢問在場立委有無異議。由於在場未有異議，韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。（編輯：蘇志宗）1131213