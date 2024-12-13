藍營提案再生能源弊端應送監院檢調 交付黨團協商

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（中央社記者范正祥台北13日電）立法院會今天處理討論事項，國民黨團提案質疑民進黨錯誤的再生能源政策一再爆出不法弊端，建請立法院會作成決議嚴厲譴責，並應移送監察院及檢調偵辦，在未有立委提出異議下，立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨團提案，指民進黨於2016年執政即確立2025年再生能源發電占比20%政策目標，然而離岸風電從一開始躉購費率訂定高於國際行情，讓開發商獲取不合理的超額利潤、風電國產化淪為騙局、放任風場股權轉移成為金錢遊戲套利等，再到綠能裝置目標跳票。

在提案中，國民黨團質疑，為追趕進度不計代價全力補足太陽光電裝置容量缺口，政府放寬土地限制過程不透明，搶奪農地導致各地面臨砍樹種電、滅漁滅農等危機，申設審查階段更因官商不當勾結而產生行賄放水、不當圖利、綠營權貴疑似介入等不法行為，媒體更評論為「不同綠電弊案類似身影一再出現」，以致國庫與全民利益蒙受嚴重損失。

國民黨團訴求，「由於民進黨錯誤的再生能源政策一再爆出不法弊端，卻官官相護拖延調查，要求院會對於賴政府寧可犧牲全民利益也要掩飾不法之行為提出嚴厲譴責，並應移送監察院及檢調偵辦」。

院會進行時，國民黨團提議將此案逕付二讀，在場未有立委提出異議，立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。（編輯：林興盟）1131213