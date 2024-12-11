綠委質疑憲法奇怪 何賴傑認同修憲但現行門檻太高

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委王義川今天質疑，中華民國憲法有一些奇奇怪怪的條文，讓人很難解釋。司法院大法官被提名人何賴傑表示，對他來說比較大困難在憲法解釋適用，然而最根本的問題是要修憲，以符合台灣憲政狀況，但目前修憲門檻太高。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人何賴傑。何賴傑現職為國立政治大學法律系教授，研究專長領域為刑事訴訟法。

王義川詢問提到，他認為中華民國憲法有一些奇奇怪怪的條文，如果未來解釋時遇到困難，該如何權衡。

何賴傑說，對他來說比較有困難的是憲法的解釋適用，因為憲法的基本原理、原則，大家都有很多想法，且很多時候學習或訓練的來源，是來自民主法治先進國家。

何賴傑表示，有時候別的國家是這樣的解釋適用，但在台灣就會碰到瓶頸，這在於從憲法到後來的憲法增修條文，是否真的符合台灣的法治或民主憲政現況；如果不符合，最根本的問題（做法）就是修憲，符合台灣現在的憲政狀況。但目前修憲門檻太高，在沒有解決問題前，大法官的責任會變得很重。

此外，前南投縣議員史雪燕因未辦理放棄中華人民共和國國籍，內政部近日函文南投縣議會解除史雪燕公職，且自宣誓就職日2021年8月26日起生效，引起討論。

王義川先問何賴傑，若有中國黨政軍背景的人士，經過相關程序後取得中華民國身分證，能否參選、就任公職。

何賴傑指出，從憲法的角度來看，這是規範國家與國民的關係，如果取得中華民國身分證、歸化為中華民國國籍，當然就是國民，與一般國民一樣，擔任公職、選舉等，比較不會有問題。

何賴傑接著說，但此問題是在於，這些人士取得中華民國身分前，是否應該要具備何種條件或考慮，這可能不是憲法上能夠代替立委或者立法院去處理的問題。

王義川再問何賴傑，若當選大法官，假設史雪燕聲請釋憲，是否會受理本案。

何賴傑回應，這是具體個案，他現在的身分不適合提早將心證在此公開說明，也要跟其他大法官討論後，才會決定要怎麼做。

何賴傑也認為，以目前台灣的現況會碰到一些問題，是其他國家不會碰到的，即台灣與中國彼此之間的關係，到底要用法律角度還是憲法角度處理，這個只有台灣人能夠解決。

台灣民眾黨立委黃珊珊詢問何賴傑對於死刑的看法。何賴傑指出，他從以前到現在的態度都沒變，就是反對死刑，但這跟廢除死刑有所不同。

黃珊珊追問，目前修憲門檻很高，能否用釋憲的方式宣告它違憲。

何賴傑認為，雖然修憲門檻過高，但他覺得必須要謹慎，也沒有一定要或不要，因為如果宣告違憲，接下來該怎麼做，畢竟台灣跟其他國家的民主法治基礎不同。

民進黨立委蘇巧慧詢問何賴傑，倘若擔任大法官，未來的最大挑戰為何。

何賴傑說，擔任學者多年、教這麼多學生，他在想退休後要做什麼，是否能為台灣法治社會做出最後一點的剩餘貢獻，因此他接受提名，希望試試看，將來的重點會擺在人民基本權利的保障。（編輯：翟思嘉）1131211