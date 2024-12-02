王義川加入調查委員會爭議 朝野互控對方違法

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（中央社記者王承中、王揚宇台北2日電）立法院國發基金調查委員會今天開會，民進黨團擬讓新科立委王義川加入，遭在野黨反對。國民黨團表示，民進黨團無視法律、朝野協商結論及議事規則。民進黨團則說，依法黨團可視情況調整成員，藍白卻違法在先，惡意阻撓，主張今天會議無效。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天舉行第1次全體委員會議，因民進黨團擬將成員黨團總召柯建銘改派為新上任的立委王義川，藍綠爭吵不休；會議主席吳宗憲裁示，需交由議事處處理。

國民黨立法院黨團晚間發布新聞稿指出，非常單純的召委選舉，民進黨立法院黨團可以胡鬧整個下午，只為阻撓調查委員會的成立，國民黨團嚴厲譴責民進黨團，做為執政黨，無視法律、朝野協商結論、議事規則，再一次對全民做出最壞的示範。

國民黨團表示，依朝野協商結論及立法院會決議，國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天下午開會選舉召委，民進黨團卻要求更換推派立委，由柯建銘換成王義川。臨時會議主席吳宗憲及議事人員皆表示依法、依例、依規無法臨時改派代表，而民進黨團卻一再以此理由持續鬧場。

國民黨團指出，依立法院職權行使法、朝野黨團協商結論，國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會各黨團推派人數及代表，是經11月29日院會備查通過的名單，不得任意變更，若需變更必須各黨團協商同意，且黨團必須正式行文院會備查後方可變更，常設委員會、特種委員會都是如此。

國民黨團表示，這個規定不是今天才確立，民進黨團不會不知道。且王義川是在今天下午2時15分才宣誓就職，調查委員會下午2時開會時，王義川還不是立委。依法立委未經依法宣誓，不得行使職權。所以王義川根本無權開會，又如何參與投票選舉召委，民進黨團幹事長吳思瑤不會不清楚。

國民黨團指出，敬告民進黨團，再如此胡鬧下去，民進黨只會變成一個人人看笑話的「小丑黨」，呼籲民進黨團回頭是岸。

吳思瑤在臉書發文表示，立法院開會依據的不是議事規則，而是意識形態，因為民進黨團要求讓剛就職上任的王義川成為調查委員會成員，藍白就是不肯。

吳思瑤說，根據立法院職權行使法第46條之1第1項條文規定，黨團可視情況調整成員，但藍白是看不懂法律，還是選擇性曲解法律，硬是不讓王義川今天遞補。

吳思瑤也說，調查委員會是下午2時召開，王義川被安排下午2時15分宣誓就職，「15分鐘之差卡住王義川」，難道這是刻意的安排，而棒球賽隨時可以更換指定代打，立院為何不行。

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吳思瑤受訪則提到，民進黨團的主張是依據立法院職權行使法第46條之1第1項條文，也有先跟立法院議事處溝通，況且依據法規就是可以置換成員，是藍白違法在先，惡意阻撓合法可以成為調查委員會成員的王義川，為何這麼怕王義川。

吳思瑤表示，今天調查委員會開會，民進黨團主張會議無效，從中也凸顯出關於調查權的行使其實是拼裝車，應將立法院的調查權成為完整、有力的武器後，再來成立調查委員會，不該為急而急、為調查而調查。（編輯：翟思嘉）1131202