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徐巧芯被控詐欺貪污等罪 北檢將分案偵辦

2024/4/22 16:26（4/22 16:41 更新）
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國民黨立委徐巧芯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北22日電）國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，台灣基進認為，徐巧芯說詞反覆，提到交付婆婆100萬元資金說不清楚，日前到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污，北檢將分他案偵辦。

檢警偵辦一起詐騙案，查出男子林于倫疑成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻使用，不法金流高達新台幣2700萬餘元，涉及詐欺、洗錢等罪，檢方聲押3人獲准。劉女是徐巧芯的大姑。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺、台南黨部執行長吳依潔認為，徐巧芯對婆婆向銀行借貸金額、100萬元是借款或贈與說詞反覆，17日到台北地檢署告發徐巧芯涉及貪污治罪條例財產來源不明罪及刑法詐欺罪。

徐巧芯日前受訪時表示，她不怕有人向檢方告發她，反而很感謝有人告發，請檢方用公權力進行檢查，讓真相早日水落石出。

另外，媒體人溫朗東在臉書發文指出，徐巧芯在媒體上洩漏他的病情隱私，無益於公共討論，且徐巧芯添加眾多虛偽不實細節詆毀他的名聲，將於明天上午到北檢提告，並民事求償新台幣150萬元。（編輯：蕭博文）1130422

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