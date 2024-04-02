馬祖疑遊民睡坑道 連江縣府：若找到人將予協助

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（中央社記者潘欣彤連江2日電）3月初起有馬祖民眾目擊媽祖巨神像周邊疑遊民露宿，祈福坑道內也有行李箱等，至今仍未找到人。連江縣政府今天表示，如果找到人將啟動後續安置與急難協助。

鄰近巨神像的馬祖村長陳智偉告訴中央社記者，3月初就發現疑遊民蹤跡，但仍找不到人，還是轄區警察主動通知他才知道有這件事。馬祖象徵性景點居然讓不知名人士「借住」、行李散亂，主管機關應積極處理。

連江縣政府民政社會處長曾玉花表示，連江無列管遊民，3月29日才接到民意代表致電要求處理，但沒找到人就無法啟動後續安置與急難協助。已與相關單位前往現場會勘，疑遊民已移走大部分行李，僅留少數被褥，如果順利尋獲，會以最快速度介入安置。

南竿警察所副所長劉佳嘉說，調閱監視器後鎖定這名疑遊民為中等身材男性，騎藍色機車，戴粉紅色安全帽，民眾如果發現可直接通報警方。

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景點主管機關交通部觀光署馬祖國家風景區管理處副處長黃桂珠表示，3月6日接獲導遊通報，疑有遊民露宿於媽祖巨神像瞭望台座椅區，並擺放個人被褥等，馬管處加強巡查，但從未遇見。

黃桂珠說，3月12日馬管處再接獲消息，疑遊民已移動到巨神像祈福坑道封閉區域，多次巡查發現被褥等物品有移動痕跡，但還是沒遇到人，會持續巡查，研擬增設電子閘門等。（編輯：李明宗）1130402