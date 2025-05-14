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迎接518博物館日 文化部推文化幣加碼活動

2025/5/14 12:23
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（中央社記者王寶兒台北14日電）迎接518國際博物館日，文化部回應國際博物館協會（ICOM）主題，主打科技體驗邀請民眾走進博物館，可以走進畫中，還能化身修復師，17日及18日也將推出文化幣加碼回饋活動。

文化部長李遠今天於記者會致詞表示，博物館保存人類集體的文明、智慧還有藝術，去博物館可以找到活著的意義，因為可以看到別人怎麼活著，幾千年前、幾萬年前的人怎麼活著，身邊陌生的人又怎麼活。

記者會現場，文化部則以「博物館與科技應用體驗」為主軸，展示國立故宮博物院、國立歷史博物館等9所博物館，推出VR（虛擬實境）與實境解謎、數位遊戲等博物館結合青年力量及應用創新科技的成果。

配合博物館日，文化部也推出「博物館青春出任務」文化幣加碼回饋活動，5月17日至18日兩天，只要在文化部所屬館所使用文化幣購買門票、文創商品或參與收費體驗活動，即可享有13至15歲消費1點送1點、16至22歲消費2點送1點的加碼優惠。

李遠說，年輕人對博物館越來越疏遠，文化部要做的工作就是讓年輕人參與，看見博物館就在身邊，而且其實很好玩，像是國立故宮博物院看起來非常嚴肅，也推出漫畫吸引年輕人，希望文化部也可以讓年輕人一點點發現自己生活在有歷史、文化的土地上，「這是我最想做的事。」

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中華民國博物館學會理事長暨國立歷史博物館長洪世佑表示，2025年518國際博物館日的主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」（The Future of Museums in Rapidly Changing Communities），3項子題涵蓋無形文化資產、青年力量和新科技。

洪世佑表示，許多年輕人都被3C科技產品吸引，ICOM特別強調應把博物館作為青年參與公共議題與創意實踐的平台，對於新科技衝擊，也能運用數位做好文化保存，並讓營運更為順利。（編輯：龍柏安）1140514

#文化部
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