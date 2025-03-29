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博物館長兼差模特兒 史博館典藏穿上身

2025/3/29 20:53（3/29 21:16 更新）
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國立歷史博物館館長洪世佑（右）29日出席NCA時尚秀（NCA FASHION SHOW），身穿以史博館典藏重要古物「雕花石槽」為靈感設計的服飾走秀。（史博館提供）中央社記者王寶兒傳真 114年3月29日
國立歷史博物館館長洪世佑（右）29日出席NCA時尚秀（NCA FASHION SHOW），身穿以史博館典藏重要古物「雕花石槽」為靈感設計的服飾走秀。（史博館提供）中央社記者王寶兒傳真 114年3月29日
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（中央社記者王寶兒台北29日電）博物館館長今天兼差當模特兒，NCA時尚秀今天在台北大稻埕新芳春茶行登場，史博館館長洪世佑挑戰穿上時裝走秀，展現史博館典藏跨界可能性。

國立歷史博物館、亞洲藝術與文化創意產業發展協會及CLA獨立服裝設計師平台，今天共同合作，以3方合作單位英文縮寫首字命名，打造NCA時尚秀，並由5名青年設計師以史博館12件館藏圖像為靈感，展現文資與文創跨界合作的創新應用。

史博館館長洪世佑表示，今年適逢建館70週年，透過三方合作，重現典藏文物中歷史元素的顏色與意象，「我將我人生的第一次走秀，獻給年輕世代的朋友們！」期待更多青年朋友認識史博館。

時裝秀由12名模特兒身著青年設計師融合史博館館藏圖像設計的服飾，分4組登場。其中「重要古物」級別典藏文物衍生的時尚服裝，有CLA執行長林家宇穿著「青花-束蓮大盤」設計的下擺開衩洋裝。

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還有亞藝文創協會執行長王贒勲穿著以「新莽大泉五十銅範」為主題的拼接長版上衣，洪世佑則身穿以「雕花石槽」為靈感設計的立領澎袖上衣，紋飾吉祥，象徵歷史文化厚度。

史博館透過新聞稿表示，NCA時尚秀不只是場時尚盛會，更是一場文化、藝術與產業共創的創新演繹，12款服飾4月起在赤峰街午酉雅集藝文空間展出，同年9月回到史博館「老派浪漫：館藏圖像創意應用展」擴大呈現。（編輯：陳政偉）1140329

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