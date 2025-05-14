40歲男突癱瘓竟罹高惡性度膠質瘤 質子治療救命

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）40多歲高先生在1個月內突癱瘓到得靠輪椅代步，竟是少見於成人且原發於脊髓的高惡性度膠質瘤，他原本心灰意冷開始交代後事，所幸輾轉到北醫質子中心治療，重新站起來。

台北醫學大學附設醫院在2022年8月正式啟用質子中心，上路近3年來治療案例累積突破500例，今天舉辦記者會，醫療團隊、病友共同見證這項里程碑，並發布新聞稿。

40歲出頭的個案高先生分享自己走過鬼門關經歷，他去年中開始排尿困難，右腳無力抬起，病情急速惡化，短短1個月內，走路會突然軟腳、跌倒，他往返醫院看診、復健還求助坊間國術館，症狀始終未見改善。

經神經影像檢查發現罹患脊髓腫瘤，經切片確認是少見於成人期且原發於脊髓的高惡性度膠質瘤。高先生透露，罹癌後心情一度低落，甚至開始交代妻子銀行密碼等家中大小事，所幸其他醫院醫師轉介他到北醫質子中心治療，如今脊椎的腫瘤逐漸縮小，雙腳功能逐漸恢復，原本須坐輪椅到醫院治療，最近僅須單側柺杖即可行動自如。

北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟說明，兒童及年輕人的膠質瘤是源自中樞神經系統（腦或脊髓）膠質細胞的惡性腫瘤，分為高惡性度及低惡性度，而高先生罹患的高惡性度膠質瘤不常見於成年期以及脊髓部位，病程進展快速，治療須結合手術、放療與化療。

北醫質子中心將於6月起結合質子治療與新型腫瘤熱治療，帶動國內粒子治療再進化。

劉彥麟表示，質子治療可調控粒子射線在抵達特定深度後釋放能量，避免穿透及傷害腫瘤周遭的正常組織，搭配北醫新型的「高速筆型射束」與「高解析度電腦斷層輔助定位系統」等先進技術，針對脊髓或腦部等易受傷害的敏感部位，提供更精準且安全的劑量控制，清除腫瘤之餘亦減少許多急慢性副作用，為神經腫瘤與兒童腫瘤治療帶來更多新希望。

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北醫質子中心暨放射腫瘤科主任李欣倫指出，質子治療因其高度精準的特色，特別適合治療位於重要器官密集度高的癌別部位，或靠近重要器官、神經、血管等關鍵易受傷害部位的腫瘤，如神經腫瘤、兒童癌症、頭頸癌、靠近心臟的左側乳癌，以及無法手術切除的肝癌、攝護腺癌等。

進一步分析北醫質子中心治療個案癌別，李欣倫表示，分別為頭頸癌、兒童癌症、乳癌、攝護腺癌及肝癌，而以質子為主要根治性治療的鼻咽癌、顱內胚芽瘤、攝護腺癌，病人迄今的2年無病存活率均維持在100%，且副作用發生率甚低，展現出與國際指標機構同步的治療實力。（編輯：陳政偉）1140514