駐泰代表投書泰國媒體 籲支持台灣納入世衛體系

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）駐泰代表張俊福投書泰國媒體分享台灣健保醫衛成就，指出台灣被排除於世界衛生組織之外，是出於政治干預，並非基於任何健康理由，呼籲泰方和各界支持把台灣納入世衛體系。

第78屆世界衛生大會即將於5月19日到27日在瑞士日內瓦舉行，駐泰代表處今天發布新聞稿指出，泰國「鮮新聞」（Khaosod）、「經理日報」（MGR Online）、「國家報」（Banmuang）及「泰民報」（Prachatai）等主流媒體近日刊登張俊福的投書。

張俊福以「台灣分享健保30週年經驗：攜手國際社會追求更健康未來」（Taiwan on its 30th anniversary of National Health Insurance system: Join hands with Taiwan to promote a healthier world）為題投書，呼籲泰國及國際社會共同支持台灣爭取參加世界衛生組織的相關倡議及會議。

張俊福指出，健康是基本人權，也是台泰共享的普世價值。健康權益的改善可提升福祉、強化國家穩定及有助全球安全，健康挑戰跨越國界，全球合作已成為應對各種健康危機的關鍵。

張俊福在專文中指出，中國不斷扭曲聯大第2758號及世界衛生大會第25.1號兩決議，阻撓台灣參與世界衛生組織，實際上，這兩項決議並未提及台灣或台灣為中國的一部分，也未賦予中華人民共和國在世界衛生組織代表台灣的權利；凸顯台灣被排除於世界衛生組織之外，是出於政治干預，並非基於任何健康理由。

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張俊福在專文呼籲世界衛生組織及相關各方正視台灣長期以來對全球衛生體系的貢獻，世界衛生組織應採取更開放的態度和彈性，秉持專業及包容的原則，主動並務實地邀請台灣參加世界衛生大會及參與世界衛生組織主辦的會議、活動和機制，包括刻協商中的世界衛生組織大流行病協定。

張俊福指出，台灣已準備好與國際社會攜手合作，打造一個無國界的健康未來，共同落實世界衛生組織憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：韋樞）1140514