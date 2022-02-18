言情名家典心：能以故事陪伴你的青春 是我的榮幸【專訪】

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文：黃淑芳

你經歷過全盛時期多達4000家的租書店高峰嗎？如果你也曾在下課、下班後鑽進租書店，搶讀最新漫畫、言情小說，你一定認識這個名字：典心。她一出書，租書店一定進好幾本，放在櫃台最顯眼處，通常要找店員預約排隊等借。租書店沒落、中國大陸網路連載成為言情小說市場主力之後，本土的「租書店天后」近況如何呢？

典心，1996年以筆名凌玉出道，1999年改名典心，以《極品淑女》系列成名，古裝言情《馴漢記》《大風堂》等系列也深受歡迎，累計著作近百本、海內外銷售逾300萬冊。除了台灣、香港、中國大陸，在東南亞也締造銷售佳績，是台灣言情小說翻譯為泰文本數最多的作家。應邀到泰國舉辦簽書會時，還曾因為粉絲太熱情，足足簽了6個小時才結束。

描繪京城富豪錢家5個女兒愛情故事的「金．小氣家族」8冊燙金典藏紀念復刻版今年1月上市，中央社書面專訪這位久未公開露面的言情作家。

中央社問（以下簡為「問」）：選在這個時間點重出「金小氣家族」套書，是因為去年中國大陸的改編網路劇嗎？這次套書再版的主要特色是什麼？

典心答（以下簡為「答」）：的確是因為改編網路劇，才決定再版。

這套書絕版多年，先前考慮過再版。這次因為改編網路劇，改動幅度非常大，「原著黨」們連連哀嚎，就做了新版彌補大家。新版套書是以收藏群眾為目標，所以處處斟酌小心，不但改換設計，還改換其中兩本封面，整套做得美美的，讓讀者們能好好珍藏。

絕版多年的「金．小氣家族」以典藏復刻版重新上市，封面由名家平凡、陳淑芬繪製，延續唯美浪漫風格。（春光出版提供）

問：您有不少作品改編漫畫、戲劇、廣播劇等，《馴漢記》與兩屆金漫獎得主游圭秀合作，改編成漫畫，代表台灣參加2017年法國安古蘭國際漫畫節。身為原作者，授權改編時您最在意的環節是什麼？

答：改編改編，第一字即是「改」，授權後我不會干涉，而是很期待改編後會是什麼面目。

問：您可以說是90年代「租書店天后」，寫作20多年，您如何定位自己的角色？又如何兼顧少女、熟女，成年、未成年讀者的需求？

答：說「天后」實在愧不敢當。當初有太多優秀作者，大家一同努力才能有那時百花齊放的榮景。

寫作是很奇妙的一件事，許多讀者會說，在不同時候看過我的故事，或許在苦痛時、悲傷時、能從我的故事中得到力量。能以故事陪伴大家的青春，是我的榮幸。

現今年齡界線比較模糊， 我希望自己的創作是全年齡都可以閱讀的，其中夾藏的考究部分，被細心讀者發現時，就會很高興。

問：近年作品較少，現在的阿心仔在忙什麼呢？請跟粉絲分享一下近況。

答：近年在調整身心狀況，養了貓、生活步調變慢，深深覺得有健康的身體，才能寫出想寫的故事。目前正在寫奇幻背景的《硯城誌》系列，希望今年能把4、5集寫完，完成這個系列（汗ing）。

問：您曾說自己是看薔薇頰長大，受翻譯羅曼史影響很深，您最希望自己的作品提供給讀者什麼樣的閱讀感受？

答：世上不是每個人，都能在痛苦時，背誦「正氣歌」鼓舞自己。我希望自己的故事能是一個安全區域、一個能讓人放心休憩，甚至類似急救站的存在，讓讀者能在故事中得到歡樂。

問：近年台灣言情小說的環境、市場都有不小的改變，更直接受到中國大陸連載網文，以及讀者轉向網路閱讀的衝擊。能否與我們分享您的觀察，台灣言情小說現在是處於轉型期嗎？作者如何突破困境？

答 : 現今娛樂多樣化，除了閱讀之外，消費者可選擇的項目更多。所以，現今會有許多跟以往不同的合作案，例如網路劇、漫畫、有聲書等等。

作者能做的，依然是持續精進，把故事寫好，才有機會爭取以不同型態接觸新的消費者。

問：出道以來，您被讀者最強烈「敲碗」要寫的是哪一個故事？讀者的敲碗會影響您寫或不寫的意向嗎？

答：我會盡量忘記這件事，笑～

我必須經過很長的時間籌備，還要確定是個好看、夠精彩，能感動我的故事。如果沒有準備好，我就無法動筆。

問：如果以一句話回答，對您而言，言情小說是什麼？

答：言情小說是我用以跟世界呈現的方式。

典心（右）與插畫家陳淑芬（左)合作多年，默契十足，曾聯手在日本小學館出版畫冊；典心個人誌《玉集子》也與陳淑芬合作。（春光出版提供）

【後記】

「世上不是每個人，都能在痛苦時，背誦『正氣歌』鼓舞自己。我希望自己的故事，能是一個安全區域、一個能讓人放心休憩，甚至類似急救站的存在。」這個答覆顯示典心非常了解她的讀者、她的市場，也認真思考了自己的定位。

言情小說常被認為不登大雅之堂，但陪伴最多寂寞芳心度過生活裡難熬時刻的，通常正是這些易讀易嚥、不用花太多力氣消化的故事。小說裡固然常有許多政治不正確的情節，卻也經由作者刻意編織的純愛、美夢，打造了讓人抽離現實的空間。捧讀這些小說的不只少女，還有很多上班族、家庭主婦、退休族，難道這些讀者不知道霸氣總裁根本不會出現在真實生活嗎？難道他們真的期待王子降臨拯救嗎？他們想要的，只是暫時的紓壓啊。

這些粉絲追著心愛的作者，殷殷關切著。他們不催逼作者快寫快出書，而是溫柔地說：沒關係沒關係，只要某某老師好好的就好，偶爾浮上水面跟粉絲打個招呼就好。這是言情小說世界的甜蜜關係。（編輯：鄭懿君）1110218