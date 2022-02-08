6名漫畫家畫「彩虹公寓」 想像同婚合法5年後情景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北8日電）台灣在2019年通過同性婚姻合法化，6名漫畫家以此為起點，各自以一篇短篇漫畫，想像同婚合法化實施5年後的台灣，匯集成漫畫集「彩虹公寓」，交織距今不遠的未來風景。

參與漫畫家包含MORIKU墨里可、陳沛珛、Elainee藍尼、NIN、李瑋恩及盧卡斯。其中，陳沛珛和作家李屏瑤合作，改編李屏瑤的短篇小說「百年百合」，化為短篇漫畫「如果妳不是真的If you are…」。

漫畫背景設定於2024年的台灣，從漫畫家的想像中，LGBTQ+族群仍要面對不同的煩惱，例如NIN筆下對同性戀不甚了解的家長、李瑋恩觀察到的跨性別者哀愁等。

來自巴西、移居台灣多年的盧卡斯接受中央社記者專訪表示，台灣通過亞洲第一個同婚法案，在國際眼裡是很大的進步，但如巴西同婚通過許久，仍不乏有保守聲浪反對同婚或不理解LGBTQ+族群，因此在漫畫中，他所想像的2024年，與現今的台灣並無太大差異。

例如盧卡斯短篇漫畫「達令士Darling knight」，就描繪到主角似懂非懂台灣著名的同志大遊行，並藉此敘說探索自身性向的雙性戀者心聲。

盧卡斯說，主流異性戀社會對雙性戀者的了解不深，例如可能會被認為性向得以「矯正」，「你可以喜歡男生，也可以喜歡女生，那為何不『正常』就好？像這樣的印象其實就是來自不理解，愛情本質是2個靈魂相互吸引。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

透過LGBTQ+族群的故事，也能窺見現代愛情樣貌，例如Elainee藍尼的短篇漫畫「玩伴Playmate」透過交友軟體當媒介，牽引主角相互靠近。Elainee藍尼接受中央社記者專訪表示，現代人使用交友軟體已不侷限為尋找另一半為目的，也會希望認識不同的人，如此就為故事帶來衝突和刺激。

Elainee藍尼表示，例如故事就是一名性傾向明確且極度想擁有交往對象的女生，遇到一個想「到處看看」的女生，現今親密關係難以使用「穩交」與否來界定，有只能擁抱睡覺的「抱睡」關係、專為性行為建立的關係等，希望透過作品探討現代不同的親密關係面貌。（編輯：張芷瑄）1110208