長生石的守護者結合奇幻推理 陳郁如古文物探險連發

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文：黃淑芳

陳郁如這個名字，最早是從友人念小學的孩子那裡聽來的。10歲的小朋友已經認得很多字，跟著《詩魂》主人翁掉進柳宗元「孤舟簑笠翁，獨釣寒江雪」的畫境裡，邊推理、邊冒險地搶救四分五裂的詩魂，不讓它墮入黑暗勢力掌中。讀著讀著，幾首詩就記熟了，詩的意涵也自然入心。

有人稱陳郁如是東方的JK羅琳，因為她筆下奇幻小說精彩刺激。（陳郁如提供）

有人稱陳郁如是東方的JK羅琳，因為她筆下奇幻小說精彩刺激，娛樂性不輸哈利波特。也有小朋友說得直白：「哈利波特是我媽媽愛看的。」當年熬夜捧讀哈利波特的孩子，許多已經升格為人父母了。從陳郁如的粉絲專頁不難發現，很多家庭是媽媽跟孩子搶著讀，也增加了親子互動與話題。

哈利波特的讀者年齡層跨度大，陳郁如的小說目標讀者對準青少年，用字淺白、架構不求龐大、情節設計不求複雜，不說教，但透過少年主人翁與家人、朋友，甚至寵物、動物的互動，自然帶出孩子們也能懂的普世價值觀。

青少年小說最重要的是好看、讓小讀者讀得下去。陳郁如下筆生動有趣，年輕讀者看得津津有味，正如故宮博物院研究人員蔡慶良的觀察，確實有不少孩子看完書專程到故宮找相關展品，親眼看看書裡寫的那些古文物本尊。在故事裡接觸、開展的文化傳承最是自然深刻，也最為難忘。

《長生石的守護者》是陳郁如以《動物星球推理事作簿》的兩個短篇「靈羊」「智梟」延伸創作的長篇小說，在雙羊尊、龍冠鳳紋玉飾、鈴首曲背彎刀之外，加上了「亞醜方尊」的典故。和《詩魂》等仙靈傳奇系列一樣，結合了奇幻與推理，被商朝大巫奎鎮鎖在古文物裡的靈羊魂魄呼救，少年們展開一連串冒險，合力防堵惡巫甦醒；過程中要解開身世之謎、密室殺人之謎，還要化解上一代的恩怨情仇，好忙好刺激。

上圖為鈴首曲背彎刀，左下圖為亞醜方尊，右下圖為龍冠鳳紋玉飾。（圖取自故宮網頁theme.npm.edu.tw）

這是一本大人可以放心讓孩子讀的小說，孩子也好、家長也好，讀完一定會對青銅器、玉器有很多新的認識。再參照文末由蔡慶良博士回答的專業QA，寒暑假自主學習的題目就輕鬆搞定啦！（編輯：邵曉潔）

影片來源：National Palace Museum國立故宮博物院

（小麥田提供）

書名：長生石的守護者

作者：陳郁如

出版社：小麥田

出版日期：2022/01/06