孩子為了手機「以死相逼」3C時代親子衝突該如何化解？【書摘】

現代社會3C依賴度愈來愈高，許多家長和孩子曾因手機使用問題發生衝突，到底幾歲應該給孩子買手機？如果孩子以死相脅怎麼辦？（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

（中央社網站）新北市新店區9日凌晨傳出一起墜樓命案，14歲國中生疑因被禁用手機和父母起爭執，不料隨後就發生憾事。現代社會3C依賴度愈來愈高，許多家長和孩子曾因手機使用問題發生衝突，到底幾歲應該給孩子買手機？如果孩子以死相脅怎麼辦？

長期關注親子教養議題的諮商心理師陳志恆也有孩子，也曾有過類似的掙扎。他在《脫癮而出不迷惘》一書整理各種與網路環境有關的親子問題，以過來人、中學輔導老師和專業諮商師的角度提供建議。中央社取得授權分享，提供煩惱的家長們參考：

孩子吵著擁有自己的手機 該怎麼應對？

我的立場比較保守，我認為在孩子法定成年前，都不該單獨擁有手機。而法定成年後，家長也要懂得放手，別管太多。換句話說，孩子在法定成年前，可以使用手機，但需要向家長申請，並在家長監管下使用。

孩子每天可以擁有一段自由使用手機的時間，不論是用來娛樂或社交都好，但家長需與孩子充分討論時間限制並執行規範。而手機的主人是父母，絕對不是孩子。

孩子的自我控制能力是關鍵衡量指標

然而，多數家長很難熬到孩子成年後，才讓孩子擁有自己的手機；因此，這個難題的衡量標準是，孩子是否具備足夠的「自我控制」能力了？亦即上得去也下得來。

健康上網的習慣是要從小練習的，讓孩子在每天「上線—下線」的練習中，學會為自己踩煞車，提升自我控制能力；另一方面，父母可以就此評估孩子的自我控制能力，可以開放網路使用到何種程度。

孩子為手機吵鬧不休 父母請溫和而堅定地拒絕

很多孩子明明自我控制能力不足，還不斷向父母吵著要用手機。這時，父母有兩個常見的回應方式：第一，受不了孩子一再吵鬧，只能答應，但也要孩子允諾不可以使用過量；第二，與孩子交換條件，例如，課業成績達到什麼程度，就以手機做為禮物。

但無論是哪種方式，最後的下場常是孩子更加沉淪在手機網路中，因為孩子尚未具備足夠的自我控制能力。如果你不希望落得這樣的下場，請明確地拒絕孩子。

「溫和而堅定」是和孩子溝通的最高指導原則，學習3個拒絕的步驟，第一，表達理解；第二，說明理由；第三，替代方案。你不需要大動肝火，威逼恐嚇或否定指責；而是充分傾聽孩子的感受、表達對孩子期待的理解，同時重申自己的立場和理由。父母可以溫和而堅定地拒絕，讓孩子知道，要擁有自己的手機的標準是什麼，以及他需要努力的方向。

「以死相逼」顯示親子關係早已埋下炸藥

社會新聞中時常出現因親子衝突而發生的憾事。你也許在新聞報導中看過，孩子要求擁有手機，但被父母拒絕，於是從高樓縱身一跳，讓父母後悔莫及。有的孩子則會試圖用自殺來勒索父母。

冰凍三尺，絕非一日之寒。孩子會為了得到一隻專屬自己的手機而以死相逼，肯定不只是手機的問題，而是親子關係早已破裂。因為長期惡劣、緊張、衝突或疏離，孩子把情感連結的需求轉移到其他面向上—網路世界就是最好的選項。

我希望你與孩子的關係不要走到這一步。而如果已經如此，也請把這個危機，當作修復親子關係的契機，重新與孩子連結上。我必須再度強調，高品質的親子關係，是避免孩子在網路世界中沉迷淪陷的最終解方。

妥協給出手機，肯定無法解決問題；改善親子互動關係，才是治本之道。

「同學有，我都沒有」如何面對同儕間的比較？

孩子想要手機的理由一籮筐：「同學都有，我為什麼不能有？」孩子真的會因為沒有手機而感到丟臉、落伍與挫折。一方面是面子問題；另一方面，孩子會懊惱地告訴你：「因為沒有手機，我無法與同學有共同話題，快變成班上的邊緣人了！」

千萬別對孩子的抱怨與困境視而不見，父母需要與孩子一同去面對和同儕比較產生的失落感。你可以詢問孩子，「同學們現在都在聊些什麼話題呢？」有時候也可以與孩子一同參與這些流行話題，像是一起玩手遊或觀賞動漫影片等。

擊潰比較怪獸的終極策略：提升自我價值

但跟上流行話題只解決部分問題，因為，孩子之間總會比較，沒手機的羨慕有手機的，有手機的羨慕有高階手機的。就算你給孩子辦手機，孩子還是會抱怨，沒完沒了。

孩子為什麼如此愛比較呢？終究，這與一個人的「自我價值」有關。我們要問的是：「孩子正在透過外在擁有的事物，來證明自己的價值嗎？」一個自我價值感足夠正面的人，擁有十足的內在力量，能夠欣賞自己的長處、接納自己的不足，不需要透過過度與別人比較，也能從容自在地活著。

我想，你一定希望孩子是這樣的人吧？養成的關鍵有二，也是一個人是否擁有自我價值感的指標：第一，欣賞自己的長處，第二，接納自己的不足。

讓孩子看見自己的好 沒有手機也不怕丟臉

父母需要時常用正向的眼光來看待孩子，也就是「正向聚焦」。當父母懂得欣賞孩子身上那些美好的特質（而不一定是良好的表現結果），孩子就能看得見自己的好，因而擁有自信。

我們要讓孩子知道—即使我在同儕間沒有手機可秀，可能有點沮喪，但我也不會因此難過或洩氣。因為，我身上仍擁有值得被欣賞的地方，也擁有長處與強項，不需要因為沒手機而感到丟臉。（書摘為圓神出版授權，經中央社摘錄。編輯：劉千綾）1110309

（圓神出版社提供）

書名：脫癮而出不迷網：寫給網路原生世代父母的教養書

作者：陳志恆

出版社：圓神

出版日期：2022/01/01

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