故宮南院展國寶九層千佛石塔 頂部現存山西

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

故宮南院展出北魏時期國寶「曹天度造九層千佛石塔」，因戰亂因素，塔身在台灣由國立歷史博物館收藏，塔頂存在中國山西，以模型示意展示。中央社記者蔡智明攝 111年2月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）故宮南院目前展出北魏時期國寶「曹天度造九層千佛石塔」，戰亂導致塔身在台灣、塔頂存在中國山西，如同元朝畫家黃公望作品「富春山居圖」一樣，分為二部分兩岸各自收藏。

黃公望作品「富春山居圖」，遭火噬一分為二，台北國立故宮博物院珍藏「無用師卷」，浙江博物館藏「剩山圖」，曹天度造九層千佛石塔也面臨類似情況。

國立故宮博物院南院處助理研究員鍾子寅今天接受中央社記者訪問表示，九層石塔刻於北魏天安元年（西元466年），至今已逾1500年，它原是中國山西省北部朔縣崇福寺鎮寺之寶，置於該寺彌陀殿。

1937年中日戰爭爆發，此塔於1939年被日軍入寺竊走。據說裝箱時有一工人基於愛國情操，私藏塔頂（塔剎），致使塔身與塔頂分家。塔頂至今仍保存於朔州市文物保管所，塔身經陸海接運至日本本土，連同許多掠奪物安置於東京帝室博物館。1945年日本投降，1951年九層石塔從日本運來台灣。

鍾子寅說，全塔以砂岩雕刻，原由四段累疊組成。由下而上，第1段為塔座；第2段為塔身的第1至第7層；第3段為塔身的第8、9層；第4段為最頂的塔剎（現存山西朔州市文物保管所，以模型示意展示）。若包含塔剎，全塔原高約200公分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鍾子寅強調，九層千佛石塔主體雕刻漢闕式屋頂分為九層，每層內又各分刻二至三層不等的佛像，合計大佛10尊，小佛1332尊。西元2011年經行政院文建會（今文化部）公告指定為國寶。

曹天度造九層千佛石塔為國立歷史博物館館藏，民國107年7月歷史博物館閉館整建工程，全數文物移出台北市南海路館址，部分館藏移存故宮南部庫房。藉此文物南移的機會，兩館合作推出此國寶級文物特展，今年到南院都可見到九層千佛石塔。（編輯：謝雅竹）1110211