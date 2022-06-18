「災難觀光團」 尹高恩寫出資本主義荒誕面

（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）隨著各國邊境鬆綁，國際觀光逐漸復甦，若出現以災難遺跡為主題的旅行團，是否會吸引旅客一探究竟？韓國作家尹高恩以諷刺筆法，描繪旅行社把災難商品化，災難過後留下的廢墟與傷痛，竟成了商人眼中的最佳商品。

尹高恩筆下的叢林旅行社對各種災難的分類，包括火山、地震、戰爭、乾旱、颱風、海嘯等33種類別，其中又衍生出152項旅遊商品。這些自然災害突如其來地降臨又離去，帶走危險，但是留下的廢墟與傷痛，卻成了商人眼中的最佳賣點。

「我去旅行之前，都會搜尋看看當地是否有什麼自然災害、可能的危險，是個謹慎的旅行者」，尹高恩接受中央社專訪時談起寫作「災難觀光團」的靈感來源時提到，「對我而言，很自然就會把災難與旅行連結在一起」。

她說：「大約十多年前，我偶然看到一個新聞，講述人們到曾被龍捲風襲擊的美國某地旅遊」，這篇新聞被載入她的筆記本中，在一場大海嘯後，跟著多年來搜集的災難、海洋垃圾、氣候變遷等關鍵字，重新捲進尹高恩的腦海。

小說主人高尤娜為了保留自己在旅行社中的一席之地，出發前往面臨淘汰的災難觀光地尋找翻身希望，沒想到卻一腳踏進「人造災難」的劇本中。尹高恩以災難商品化，帶出資本主義社會中「有需求就有供給」的荒誕結果，也寫出個人作為「小螺絲釘」在社會運作的大篇劇本中身不由己的無奈。

在韓國小有名氣的尹高恩常以諷刺手法針砭資本主義。她回憶，身處高度競爭的社會體系，讓她在學生時代就經常感到一種「孤獨感」，「我認為自己是獨特的個體，但在資本主義社會中評價一個人的方式，就好像我並不是特別的，即使我從我的位置上消失了，也馬上有人來替補，讓人感到有些寂寞，也是我生活在這社會中最害怕的事」。

在資本主義社會中求生存的倦怠與疲勞感，甚至隨之而來的反抗心理，也成為尹高恩寫作的動力，包括「災難觀光團」與出道作品「無重力症候群」等長篇小說，都是描寫想反抗資本主義社會的人物。

高尤娜作為知道劇本走向的「主導者」之一，為了所愛的人決定嘗試用自己的力量改變劇本，而曾害怕自己在旅行社的位置被替換的高尤娜，最終成了替補悲劇角色的「鱷魚75號」。

「可以靠自己改變是種錯覺」，尹高恩道出資本主義社會下的無奈，「你可以救他，但在整體大構圖中必須有人填補這個空缺」，你在實現目標的同時，宏觀的劇本仍在進行，「但要如何看這個結局，依照讀者解析可能解釋成兩種完全相反的結局」，有人認為主角做了對得起自己的選擇，也有人認為主角無法改變劇本，仍然是個「零件」。

這部2013年出版的韓文小說，在2020年翻譯為英文版後再次受到矚目，對於「災難觀光」的豐富想像大受好評，尹高恩分享她在生活中汲取靈感的來源，得要歸功於「平行世界」無限可能。自嘲「與焦慮共存」的尹高恩性格謹慎，腦中總是無法遏止對各種可能性的想像，「像是現在正在受訪，雖然沒有任何意外，但我總會想像若在受訪期間有人急著找我該怎麼辦」。

而在每週固定前往電台行程的長時間地鐵通勤，也是尹高恩靈感爆發的精華時段，「就像是舞台一樣」，在地鐵上遇到各式各樣的人，他們有什麼樣的故事，「隨著我耳機中流洩的歌曲不同，也可能有不同的想像」。

「災難觀光團」在2021年獲頒英國推理作家協會（CWA）主辦的匕首獎（The CWA Dagger），獲評為「耐人尋味的另類驚悚小說」。尹高恩成為該獎2006年設立以來第一位獲獎的韓國作家，也是東亞作家第一人。

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尹高恩提到，英譯版出版時正好遇上COVID-19疫情爆發，當時最常被問到的問題是，像這種疫情造成的災難，在叢林旅行社可能被製作成什麼樣的商品？但她指出，災難旅遊的賣點其實在於「距離感」，旅客能處在安全的地方去遠觀這些災難，「而疫情與人們的距離太過貼近了」。

不過，她也透露，觀光產業在疫情下受到相當衝擊，她也在構想從旅行社立場出發的故事，叢林旅行社可能在將來再次與讀者見面。（編輯：高照芬）1110618