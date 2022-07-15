懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝【專訪上篇】

文：黃淑芳

被譽為「女版金庸」的武俠小說家鄭丰，2018年寫完第6部長篇《巫王志》後宣布休息，一度連自己都懷疑會不會就此停筆。經過一年多完全放空的休養生息，2019年中忽然覺得閒不住，又重新動起來。COVID-19疫情期間她埋首筆耕，今夏出版77萬字新作《綾羅歌》。

鄭丰，本名陳宇慧，是前監察院長陳履安的女兒。熱愛武俠小說的她，因為武俠作家銳滅、沒有新小說可以看了，乾脆自己動手寫。2007年以《天觀雙俠》驚動出版界，十餘年來陸續出版《靈劍》《神偷天下》《奇峰異石傳》《生死谷》《巫王志》及短篇集《杏花渡傳說》，累計銷售逾60萬冊。

儘管作品評價、銷售量俱佳，鄭丰依然認為武俠小說已經是個「不大合潮流的夢想」。她接受中央社書面專訪，暢談新作、她為何偏好雙主角設定、如何把大量史實織進故事裡，以及她心中的女俠樣貌。

問：《綾羅歌》發生在魏晉南北朝，是當代小說家比較少寫的時代背景。武俠小說經常發生在亂世，您為什麼選擇這一個亂世來說綾羅歌？

答：《綾羅歌》的時代背景是魏晉南北朝，大約在北魏盛世以至東西魏分裂的前後。我對魏晉南北朝一直懷有濃厚的興趣；那時期的政治局勢和社會面貌都非常特殊，如五胡亂華、南北分裂、朝代更迭、清談盛行、世家壟斷等。魏晉南北朝是名副其實的亂世，從曹丕篡漢以至隋朝統一天下，將近370年中戰亂不斷，多個政權同時並存，互相攻伐；不同外族占領華北，胡風興盛；漢人政權退居江左，而由鮮卑族建立的北魏政權極度崇佛，到了孝文帝更大力推動漢化，社會風潮轉變極快。那段時期中的瘋狂事蹟多不勝數，柏楊版《通鑑紀事本末》關於這段歷史所用的書名包括：《華亂五胡》、《鮮卑羨慕中華》（北魏孝武帝漢化）、《南北亂成一團》、《最美麗的蠢女人》（指本書中的胡太后）、《人渣家族》（形容北齊皇室），在此期間的種種巨大殺伐，如「河陰之變」及「侯景之亂」，簡直是血流成河，屍骨成堆，恐怖至極。

活在那個時代的人，前一日見到的是盛世，後一日見到的是末日。

北魏人楊銜之的《洛陽伽藍記》，讓我們窺見了北魏帝都洛陽極盛時期的景況：全世界最高的永寧寺塔矗立城中，傲視四方；全城佛寺林立，香煙裊裊。書中如此形容：「招提櫛比，寶塔駢羅，爭寫天上之姿，競摹山中之影；金刹與靈臺比高，講殿共阿房等壯。豈直木衣綈繡，土被朱紫而已哉！」而當楊銜之寫下這本書時，洛陽已經沒落了：「曁永熙多難，皇輿遷鄴，諸寺僧尼，亦與時徙。」作者於武定5年（東魏孝靜帝的年號，西元547年）重覽洛陽，見到的是：「城郭崩毀，宮室傾覆，寺觀灰燼，廟塔丘墟。墻被蒿艾，巷羅荊棘，野獸穴於荒階，山鳥巢於庭樹。遊兒牧豎，躑躅於九逵；農夫耕老，藝黍於雙闕。」想像目睹一個城市最繁華的顛峰，又目睹它的傾頹衰落、成為一片廢墟，那是什麼樣的感受！楊銜之在寫《洛陽伽藍記》時是靠回憶寫的，一切的繁華美好都僅存於他的記憶之中，而我們有幸得以透過作者的筆墨，見證了北魏洛陽最燦爛的時刻。

另一本非常有意思的書，是《顏氏家訓》。作者顏之推生於江陵的書香世家，20歲時遇侯景之亂，不久後西魏攻陷江陵，他被俘至長安，後出逃北齊，於北齊、北周、隋三朝任官。他原是南人，成年後卻長期居於北方，並在北方出仕，因此他親身經歷過南北兩地的生活。《顏氏家訓》一書中除了關於家教、修身、處世、為學、實學、技能等論述之外，也闡述了不少當時南北方文化和風俗上的差異，如南北之人對嫡庶的不同看法、女性的地位等，在本書中都有所反映。

書中「沈緞」沈氏一族，發跡於洛陽最亮麗的一刻；他們在南北朝動盪的歷史中掙扎求存，努力維持著他們的絲綢生意和生命尊嚴。巫童羅欽則生長於柔然巫村磈磊村，所有的村人都是巫者，巫術乃是眾人以為理所當然、稀鬆平常之物，那是個巫者充斥、神獸出沒、不少巫者額頭上都長著第三隻眼的世界。即使北魏高度崇佛，鮮卑族的原始信仰仍是薩滿教，那段時期的史書中巫者出現頻繁，可見當時確實是佛巫並存。」

以上就是我選擇以魏晉南北朝為背景的原因。

（奇幻基地提供）

問：《綾羅歌》與《巫王志》有若干關聯，您寫《巫王志》的時候，就隱然有《綾羅歌》的構想嗎？還是後來什麼樣的契機讓您有此發想？

答：那倒是沒有，《綾羅歌》完全是分開寫的。《巫王志》寫完後，我暫時歇筆，打算休息一段時間，足足有一、兩年什麼都沒寫。直到2019年才又動念要寫下一本書，先選定了魏晉南北朝為背景，原本只是想寫一個絲綢大賈之家的故事，但因為書中不乏巫者，寫著寫著就又接上1800年前的《巫王志》了，同時藉這個故事交代了《巫王志》留下的最大謎團：天藥的下落。

問：《綾羅歌》和《天觀雙俠》、《奇峰異石傳》同樣是講兩個少年的故事，並以他們的名字入題。綾與羅命運交錯的方式，比天觀、峰石更加詭譎，吊足讀者胃口，完全猜不到竟然是這樣。您交付給他們的千斤重擔，帶著理想破滅的殘酷感，這個結局是故事一開始就設定好的嗎？

答：雙主角是我比較偏好的寫作方法，主要是因為能從不同的視角、環境和場景來推動故事的進展。雙主角通常有互補作用，我可以從他們對人事物的不同反應來展現不同的性格，二人的生命軌跡也能在盤旋交錯中各自行進，走向各自命運的終點。

至於結局，我倒不覺得是殘酷的，每個人都有與生俱來的責任，只要做出的決定能讓自己心安理得，那麼這樣的人生就是圓滿的。結局很少是一開始就設定好的，我通常寫到將近三分之二時，結局就會自動浮現；順著人物的性格和情節發展下去，就必然會到達這個結局。

問：您的武俠小說特色之一是大量使用歷史典故，把史書上記載的事件、故事、當代生活方式織進故事情節，並以註解明白交代來源。套一句網路流行語，讀者看了武俠小說，還可以讓「奇怪的知識增加了」，這想必很費工夫。您最初為什麼會想這麼做？您是平時讀史勤做筆記，隨時準備應用到合適的地方，還是設定故事年代之後，再去考據、補資料？

答：通常我在動筆之前，會閱讀大量的歷史書籍和資料，將一些有趣的人物、事件和「奇怪的知識」標出，當做寫作的素材。有時在閱讀史書時會感到非常驚奇，心裡不禁想：「這種事情都能發生？」如13、4歲的柔然公主下嫁西魏皇帝元寶炬、成為郁閭久皇后後，步步進逼，迫使前皇后出家及自盡的情節，就讓人感到難以想像。至於毘騫國長頭王的記載，更是不可思議，簡直是外星人一名。

與其憑空創造一些古怪的情節，有時直接述說史書記載的事情，就足夠驚悚詭異了，不但能替故事增添趣味，也能讓小說擁有歷史的真實感和厚重感。至於標註出處，那是因為我希望讓讀者知道哪些人物和情節是有歷史根據的，而不是我胡亂編造的，也希望年輕讀者會對歷史生起多一點的興趣。（編輯：簡莉庭）1110715