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美股收高 法人：台股蓄勢再衝年線

2025/6/13 08:32
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（中央社記者張建中台北13日電）美股12日震盪收高，道瓊工業指數上漲101.85點，那斯達克指數上漲46.6點。法人表示，台指期夜盤上漲56點，台股今天可能再次挑戰22300點年線關卡。

美國通貨膨脹數據良好，且公債拍賣需求穩健，美股12日收高，道瓊工業指數上漲101.85點，漲幅0.24%，標準普爾500指數上漲23.02點，漲幅0.38%，那斯達克指數上漲46.6點，漲幅0.24%，費城半導體指數上漲16.62點，漲幅0.32%。

國內外產業訊息方面，南亞董事長吳嘉昭表示，第2季受到新台幣急速升值影響，南亞營運會辛苦一點，但之後幣值穩定，有望拉高業績，看好下半年營運表現。

世界健身-KY宣布，旗下國際特許經營部門與巴西Flag Holding LTDA簽署總特許經營協議（MFA），計劃於未來5年內在巴西開設50家世界健身據點，巴西將成為台灣、澳洲之後，世界健身-KY的第3大市場。

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橘焱胡同宣布，集團正式啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌劃分3大事業群，並推進海外發展，力拚今年第3季在美國插旗，開出首間海外門市，泰國、越南市場也有投資機會浮現。

法人表示，隨著美股回升，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.98%，台指期夜盤上漲56點，將有助台股回穩，指數可望再度挑戰22300點年線關卡。（編輯：楊翔）1140613

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