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格拉茨校園死亡槍擊案 駐奧地利代表處音樂會哀悼

2025/6/12 19:46（6/12 20:16 更新）
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駐奧代表處11日舉行NSO室內樂團音樂會，駐奧地利代表劉玄詠（前右2）到場聆賞，會後受訪時肯定團員表現出色。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月12日
駐奧代表處11日舉行NSO室內樂團音樂會，駐奧地利代表劉玄詠（前右2）到場聆賞，會後受訪時肯定團員表現出色。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月12日
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（中央社台北12日電）奧地利第2大城格拉茨（Graz）一所中學發生嚴重死亡校園槍擊案，駐奧地利代表處11日舉行NSO室內樂團音樂會，全場默哀一分鐘表哀悼，整場音樂會曲目沉靜也禁止觀眾鼓掌，整體氣氛莊重。

格拉茨（Graz）一所中學10日發生嚴重死亡校園槍擊案，有槍手造成10人死亡、12人重傷後自戕，是奧地利近代史上最致命的槍擊事件。昨天NSO室內樂團參加2025歐洲台灣文化年系列活動，在維也納第三區區會堂舉行音樂會，樂團也臨時加入巴赫 「歌調，選自第三號管絃樂組曲」演奏，哀悼逝者撫慰生者。

駐奧地利代表劉玄詠開場致詞時表示，這次NSO室內樂團來維也納演出，是參加由外交部跟文化部共同策劃的2025歐洲台灣文化年系列活動，也為9月11日故宮即將在捷克布拉格的大展暖身，讓世界聚焦台灣。除此之外，這場音樂會也要用音樂為格拉茨不幸的槍擊死亡事件表示悼念。

這場音樂會由NSO小提琴家鄧皓敦、林芷卉；中提琴家陳猶白、大提琴家連亦先、豎琴家解瑄以及單簧管家朱玫玲擔綱，上半場曲目包括立陶宛作曲家波安尼茨「給單簧管與豎琴的隨想曲」，瑙雅利斯的「夢」。

下半場則將帶來台灣作曲家李元貞的「美濃之道」單簧管五重奏版本、陳廷銓改編鄧雨賢「望．雨．四．月」四重奏以及林京美「絃詠山林」為弦樂四重奏與豎琴創作。

劉玄詠音樂會後接受中央社訪問時表示，李元貞的「美濃之道」非常有味道，音樂描繪了雲裡霧裡的氛圍，山歌部分充滿意境，最後音樂有一種太陽出來了，挑起扁擔該出門的感覺，「身為客家人，我自己非常喜歡。」

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旅奧作曲家施捷表示，這場演出讓他非常驚豔，NSO這次的演出是專業水準之上的表現，台灣新中生代作曲家李元貞與林京美的創作非常到位，「我很高興這次聆聽到她們的音樂。」

維也納演出之後，樂團受邀將前往立陶宛參加立陶宛最大的維爾紐斯藝術節（Vilnius Festival），帶來同一套曲目。（編輯：李亨山）1140612

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NSO室內樂團11日受邀參加駐奧代表處舉辦的音樂會，為外交部、文化部共同策畫的2025歐洲台灣文化年系列活動，此外，音樂會也為奧地利格拉茨日前不幸的校園槍擊事件表達悼念。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月12日
NSO室內樂團11日受邀參加駐奧代表處舉辦的音樂會，為外交部、文化部共同策畫的2025歐洲台灣文化年系列活動，此外，音樂會也為奧地利格拉茨日前不幸的校園槍擊事件表達悼念。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月12日
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