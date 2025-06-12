福建推動兩岸金融12措施 鼓勵台資企業上市

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（中央社記者李雅雯上海12日電）中國大陸人民銀行（央行）、國家外匯管理局拋出金融12條措施，聚焦「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路」，其中包括推動更多符合條件的福建台資企業在陸上市。

中國大陸人民銀行官網12日刊載「關於金融支持探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的若干措施」，主要為落實、響應中共中央、中國大陸國務院將福建推動成為兩岸融合發展示範區的目的。

12條措施聚焦4大面向，包括「優化兩岸共同生活圈金融生態、服務台資企業登陸建設」、「支持在福州、廈門、泉州展開跨境貿易高水準開放試點」、「支持資本項下跨境投資融資便利化」、「加強金融監管有效防範化解金融風險等」。

以「支持資本項下跨境投資融資便利化」為例，其中一項措施為支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，「推動更多符合條件的福建優質台資企業在大陸上市」，鼓勵更多台資企業參與大陸金融市場發展。

中國大陸人民銀行、國家外匯管理局稱，將推動這批措施各項政策措施落實、落細，進一步地加大金融支持海峽兩岸融合發展力道，為兩岸融合發展示範區建設提供有力的金融支撐。

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中共中央、中國大陸國務院在2023年9月12日發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」全文。

大陸委員會（陸委會）當時表示，建設兩岸融合發展示範區等政策措施是中共20大以來對於台灣單邊的、一貫的「融合促統」軟硬兩手操作手法，相關調查結果顯示，台商對大陸「惠台」或補貼政策多表無感、無助益。（編輯：楊昇儒）1140612