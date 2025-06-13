台中婦人誤信兒子買按摩椅需匯款 險被詐48萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市1名婦人收到兒子的訊息稱已購買按摩椅作為禮物，希望先代墊匯款新台幣48萬元，警方今天表示，接獲行員通報到場，與婦人兒子聯繫後才發現是騙局，讓婦人保住存款。

台中市警察局第四分局說明，婦人日前接到兒子傳來訊息指稱，刷卡購買一套價值48萬元的按摩椅作為禮物，因付款截止時間緊迫，請婦人先行匯款代墊，婦人感動之餘，隨即前往郵局準備匯款，郵局行員察覺有異，於是通知員警到場。

警方到場後了解，婦人平時都透過LINE與兒子聯繫，當天早上收到「兒子」發來訊息表示為體恤媽媽辛勞，準備了一個大驚喜，接著又接到來電稱須儘快匯款，否則將違約吃官司。

警方指出，由於婦人看到LINE顯示的頭貼、姓名，加上與兒子聲音很像，完全沒懷疑對方身分，便急匆匆到郵局排隊辦理匯款。幸好行員一眼看出端倪，主動詢問款項用途，並機警通知警察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

員警聽完婦人的說法後，隨即設法聯繫上婦人的「正牌兒子」，這才確認整起事件是詐騙集團假冒親人上演的戲碼。受到驚嚇的婦人當場向行員開心大喊「愛你！愛你！」不斷感謝警察與郵局人員的即時協助。

第四警分局長陳祥麟呼籲，假冒親友身分借錢雖是「老招」，但仍讓人防不勝防，提醒民眾務必提高警覺，接到親友借款訊息務必多方查證，或撥打165反詐騙專線、110求證，避免受騙上當。（編輯：張雅淨）1140613