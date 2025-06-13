麥當勞前主管涉性侵案 監委申請調查

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（中央社記者賴于榛台北13日電）麥當勞女工讀生疑遭前主管性侵後輕生，高檢署目前將全案發回士檢命令續行偵查。監察委員葉大華今天表示，已申請調查，將確認麥當勞、北市府是否依法處理，以及現行法規是否完備。

麥當勞女工讀生疑遭前主管性侵後輕生，士檢對該名前主管不起訴處分，死者母親不服聲請再議，高檢署5月將全案發回續查。

葉大華今天透過新聞稿指出，事涉兒少保護及勞動權益保障，有深入調查的必要，已申請立案調查，將深入調查麥當勞、北市府，以及法令規範是否完備三部分，包含該名少女任職長達9個月期間，麥當勞接獲職場性騷擾檢舉案後，是否依法處理。

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北市府部分，葉大華說，會調查在麥當勞由「職場性騷擾案件通報系統」向地方主管機關進行通報後，台北市政府勞動局是否依性別工作平等法第13條主動查處並追蹤關懷受害少女、有無提供或轉介必要的服務資源、是否清查其他潛在受害者，以及是否將性騷擾防治措施，還有部分工時勞工排班制度納入勞動檢查項目。

葉大華也提到，同時會調查勞動部、教育部如何定期評估現行相關法令規範是否完備與落實。（編輯：潘羿菁）1140613

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