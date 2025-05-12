麥當勞前主管涉性侵案發回 家屬律師：爭取公道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北12日電）麥當勞女工讀生疑遭前主管性侵後輕生，士檢對此主管不起訴處分，死者母親不服聲請再議，高檢署把全案發回續查。死者律師今天說，為死者及家屬竭力爭取公道，僅求公義得昭彰。

死者委任的律師今天發出聲明指出，本案被告假主管職權，對未成年被害人遂行權勢性暴力，卻以「親密關係 」之名辯解，企圖脫罪；原檢察官以被害人已表達非出於自願，屬強制性交的範疇，而無從成立權勢性交罪，卻忽略2人間的主管、雇員間支配服從關係，也會壓抑被害人性自主權，並與現行最高法院見解未符。

聲明提及，原不起訴處分對性侵被害人存有強烈刻板印象，認被害人應符合典型被害人形象，卻忽略被害人創傷反應與抉擇困境。

聲明認為，此於新北市衛生局林姓員工案件，及作家林奕含所著「房思琪的初戀樂園」皆可看出，此迷思為許多被害人面臨處境，也反映權勢性暴力低起訴率的原因在於認定困難，盼藉由此案，對司法向來難以釐清、認定的權勢性暴力問題，提出沉痛控訴。

律師團表示，原不起訴處分尚有調查不完備處，感謝高檢署積極發揮其監督地檢署的權能，使本案得再次進行更細緻的偵查，期待、深信地檢署將把握再次偵查的機會，並於符合論理、經驗法則下重新做出結果。

透過 Google News 追蹤中央社

全案起於，少女母親去年底在社群平台上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

士林地檢署4月7日偵查終結，認定該主管罪嫌不足，予以不起訴處分。死者母親不服結果，透過律師向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署5月9日將案件發回士檢續行偵查。（編輯：林恕暉）1140512