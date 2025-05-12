麥當勞前主管涉性侵不起訴 高檢署發回續查
2025/5/12 09:06（5/12 09:21 更新）
（中央社記者謝幸恩台北12日電）麥當勞女工讀生疑遭前主管性侵後輕生，士林地檢署認定該主管罪嫌不足，予以不起訴處分，死者母親不服，聲請再議。台灣高等檢察署日前把全案發回士檢，命令續行偵查。
全案起於，少女母親去年底在社群平台上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。
去年5月間，警方把本案移送士林地檢署偵辦，檢察官多次訊問告訴人、告訴代理人及被告、辯護人，並向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等；另外，在少女死亡後，為繼續釐清案情，今年1月間傳喚少女的母親等人到庭。
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士林地檢署指出，本案於4月7日偵查終結，認定該主管罪嫌不足，予以不起訴處分，若告訴人不服得聲請再議。另外，本件為涉及妨害性自主案件，不得公開書類。死者母親不服結果，透過律師向台灣高等檢察署聲請再議。
高檢署表示，5月2日收到家屬書狀後，於3日分案，經審查一審的不起訴處分理由與家屬提供的相關事證，認定一審偵查有不完備之處，9日將全案發回士檢續行偵查。（編輯：方沛清）1140512
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