麥當勞性侵案被害家屬：麥當勞連一句對不起都沒說

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（中央社記者林敬殷台北2日電）一名少女至麥當勞打工，卻遭主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦，絕望之下選擇輕生。被害人家屬今天表示，到目前為止，沒有聽到麥當勞說一句對不起，加害者也沒出面，麥當勞直到他女兒死後才說要為被害人媽媽找心理諮商師，希望司法可以還他們公道。

暖暖Sunshine協會與公民監督國會聯盟上午在立法院舉辦「麥當勞案敲響警鐘 防治職場性騷擾刻不容緩」記者會，被害者父親表示，他女兒去年3月3日向警察局報案，直到3月25日才有辦法鼓起勇氣向麥當勞申訴。然而，麥當勞調查訪談時，卻導向離職員工跟現任主管的方向，並暗指與加害者有曖昧或情感因素，矛頭針對你情我願，「這樣的調查是正常的嗎？」

被害者父親表示，麥當勞總店人事部經理及分店經理去年12月16日到家中慰問，與他們講了快1小時，連一句抱歉、對不起都沒說過，「難道帶來的水果禮盒是麥當勞的歉意？」麥當勞之後在12月26日致電，表達願意請心理諮商師到家訪談，「我女兒都死了，才來問需不需要？」

被害者父親說，到目前為止，麥當勞連一句對不起或道歉都沒說，只是一再表示遺憾、好可惜，加害者也沒有出面，他女兒當初等到很絕望後才跳河自殺，希望司法可以還他們一個公道，麥當勞不要不聞不問。

婦女新知基金會開拓部主任陳政隆說，即便性別工作平等法修法後，許多企業並未落實，造成憾事頻傳。除了企業應落實外，主管機關應建立有效的督導機制讓企業落實法規，使勞工受侵害要申訴時不會孤立無援，主管機關應建立接獲通報後有及時督導機制的積極作為，不要等憾事發生後才來補救。

暖暖Sunshine協會執行長湯淨表示，受害者去年3月向麥當勞申訴並同步報警，但後續處理僅止於形式上的調查與懲處，未依照「工作場所性騷擾防治措施準則」提供或轉介受害者必要的諮詢等支援服務。她呼籲應修訂性別平等工作法及工作場所性騷擾防治措施準則，明確規範雇主在性騷擾申訴案件，應在7日內提供或轉介諮詢服務資源，並設置專責人員追蹤申訴案進度。勞動部則應將申訴案後續追蹤、企業提供協助，納入核備範圍，並定期抽查處理流程，邀請第三方專家審核。

台灣性產業勞動者權益推動協會常務理事王彥涵表示，依據被害人家屬陳述內容，麥當勞調查人員先入為主，明顯就是不專業，沒有性別意識，麥當勞必須對外說明，職前訓練的防治性暴力、性騷擾的內容是什麼，調查人員是否有性別意識，事發後有什麼檢討。

攸惜關懷協會公關經理李佳庭說，麥當勞應於接獲申訴時就啟動心理諮商及法律支援，不是調查報告結束後，甚至被害人離世後才啟動，麥當勞去年12月27日道歉函中說要增設職場安心委員會，「這本來就應該做，不能被當事件後的補救措施」，公司企業平時就應讓員工了解申訴管道並加強宣導，讓員工了解遇到事情可以得到相應支援。（編輯：翟思嘉）1140102