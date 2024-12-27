工讀生疑遭性侵輕生 麥當勞將增設職場安心委員會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北27日電）日前有民眾在社群平台上指控，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後仍罹患憂鬱症最後輕生，士林地檢署積極偵辦中。台灣麥當勞今天發道歉聲明，並表示將設職場安心委員會。

台灣麥當勞的聲明指出，「以人為本」是台灣麥當勞最重要的核心價值，為員工打造安全的職場，也一直是公司的心願，在這次事件上，公司沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延，這次事件，讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進以及做得更好的機會。

台灣麥當勞表示，對被害人及家屬，致上最誠摯的歉意；對於辜負社會大眾的高度期待，讓大家失望，深感抱歉。

台灣麥當勞說，為了維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，會在制度上深切檢討。除了既有的電子申訴管道外，也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師，與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線，及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。

同時，台灣麥當勞承諾，會落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，提供即時且必要的協助。持續進行禁止職場不法侵害相關教育訓練，更要積極鼓勵員工參與及發聲，強化職場環境的安全。

台灣麥當勞也澄清，這起霸凌案，被害人於今年3月3日向警方報案遭受性侵，並於3月25日向麥當勞提出性騷擾的申訴，公司隨即針對性騷擾立案調查，調查成立後立即解僱加害人。性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係，純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇的情事。

台灣麥當勞表示，提供員工、消費者、社會大眾一個安全、安心、安定的環境，台灣麥當勞責無旁貸；重申公司鼓勵員工隨時發聲並表達意見，絕不容忍職場霸凌及不法侵害，對加害者絕不寬貸，並將追訴到底，希望能給台灣麥當勞改進及做得更好的機會，公司一定會落實各項措施，避免憾事再發生，不負社會大眾的支持與期待。（編輯：陳政偉）1131227