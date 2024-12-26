麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 22歲男致電恐嚇砸店送辦

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，一名22歲林男因不滿麥當勞，竟於今天致電客服聲稱要前往砸店，北市警方獲報循線掌握犯嫌身分後，晚間通知到案說明，依法送辦。

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症輕生，家屬控訴麥當勞對被害者沒交代慰問，台北市勞動局昨天也查明麥當勞在發生性騷事件後，未對受害者提供心理諮商及其他必要服務等，因此依照性別工作平等法開罰麥當勞100萬元。

由於此案引發各界高度關注，台北市警察局士林分局今晚透過新聞稿表示，下午3時許接獲麥當勞報案，稱接獲民眾來電表達對麥當勞不滿，聲稱要前往砸店，立即派員偵辦。

警方表示，經掌握犯嫌身分後，晚間6時許已通知涉案林男到案說明，他聲稱自己思慮不周、深感懺悔。

因林男精神狀況不佳，麥當勞考量後暫不提告，士林分局指出，但因恐嚇罪為公訴罪，全案詢後將依法函請士林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1131226

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