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麥當勞疑性侵案
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麥當勞未依性別平等工作法裁處工讀生案 北市勞動局開罰100萬元

2024/12/25 18:29（12/25 19:13 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，北市勞動局今天表示，麥當勞違反性別平等工作法，開罰新台幣100萬元。

台北市勞動局今天發布新聞稿表示，有關麥當勞前主管侵犯女員工輕生一案，要求麥當勞限期回復有關案件所為調查資料，麥當勞24日送交調查報告。

新聞稿指出，經查麥當勞未盡性別平等工作法第13條第2項，雇主知悉性騷擾情形時，應採取有效糾正及補救措施之責，未對受害者提供心理諮商及其他必要服務，顯見已違反法令。

勞動局說，此案受裁處人知悉性騷擾情形時，未採取立即有效糾正及補救措施，違反性別平等工作法第13條第2項規定，且因違反情節所生影響與應受責難程度嚴重、及受處罰者資力，依性別平等工作法第38條之1第2項、台北市政府處理違反性別平等工作法事件統一裁罰基準規定，處受裁處人100萬元罰鍰。（編輯：蕭博文）1131225

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#北市勞動局
#麥當勞
#性別平等工作法
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