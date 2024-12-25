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麥當勞工讀生輕生 疑遭主管性侵又被詐騙騙光積蓄

2024/12/25 12:39（12/25 12:53 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）前麥當勞女工讀生疑遭主管性侵後離職，又被假投資詐騙騙光積蓄還淪為詐團人頭戶，不幸輕生。北市警方今天表示，詐騙案已轉移至犯嫌帳戶轄區偵辦，人頭戶部分則移送士檢續辦。

台北市警察局士林分局今天透過新聞稿表示，針對被害女子遭詐騙部分，經受理案件追查發現，被害女子遭詐騙並聽信歹徒所言，將其積蓄匯款至其他帳戶，警方已依照帳戶總歸戶規定，轉移至被告犯嫌的帳戶戶籍地、由相關轄區警局偵辦。

據了解，犯嫌帳戶戶籍地，包括有台中和彰化等多個地區。

另外，被害女子遭詐騙當人頭帳戶部分，警方調查偵辦後，已於今年8月函移士林地檢署偵辦，並無於11月再傳喚被害女子一事。

有民眾在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵，並得了憂鬱症，之後雖離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

據了解，被害女子離職後，為分擔家中經濟，竟遭假投資詐騙榨光積蓄，且因提供個人帳戶又淪為詐團人頭戶。（編輯：張銘坤）1131225

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#台北市
#台北市警察局士林分局
#麥當勞
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