麥當勞工讀生疑遭性侵案 民團籲建兒少勞動稽核部門

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症而輕生，家屬控訴麥當勞對被害者沒交代或慰問，台少盟今天說，政府應評估建立兒少專責勞動稽核部門、人力，並針對兒少辦理勞動調查。

有民眾在社群平台上表示，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後患憂鬱症而輕生，被害女子的母親今天接受媒體聯訪時聲淚俱下表示，麥當勞說要給交代，結果就是開除涉案主管，撇清關係後，就寄一張公文來，什麼話都沒有，要求應精神賠償和道歉。

針對此案，台灣少年權益與福利促進聯盟今天呼籲，政府應徹查雇主及主管機關是否落實性別平等工作法，清查相關職場潛在受害者，並提供潛在被害人協助資源，而教育體系也應加強勞動權益教育與申訴機制的宣導，並嚴肅檢討宣導成效，而非流於形式。

台少盟表示，青少年常因年齡、經驗或技能較少，在求職或入職階段面臨勞動環境風險極高，面對在職場上權勢不對等所衍生的性騷擾、性侵害或其他勞動權益受損問題，往往因對勞動法規與申訴程序不熟悉，也極難求助。

根據衛福部2022年調查報告，約有兩成青少年曾有打工經驗，台少盟表示，若青少年缺乏職安與勞動權益意識，便極易陷入被剝削或不當對待的脆弱處境。

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台少盟呼籲，除了徹查此案外，政府也應評估建立兒少專責勞動稽核部門、人力，針對兒少辦理勞動調查。

台少盟強調，職場上發生的任何形態的性騷擾、性侵害或權益侵害事件，都不應再被視為「單一特殊個案」，唯有在「勞動面」與「教育面」雙管齊下，政府、企業共同攜手，才能確保青少年在努力賺取收入與累積工作經驗的同時保有尊重、保護與照顧。（編輯：李亨山）1131224